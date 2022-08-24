Автор гола в ворота Динамо: Проявили мощь и победный напор

Защитник лиссабонской "Бенфики" Николас Отаменди прокомментировал победу над киевским "Динамо" в Лиге чемпионов (3:0) в ответном матче плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов. Напомним, что аргентинец открыл счет в поединке после передачи Нереса.

"Мы хорошо начали матч. Проявили мощь и победный напор. Мы достаточно сильны и должны работать, чтобы двигаться в верном направлении.

Лига чемпионов - это прекрасный турнир. Мы готовились к нему и теперь встретимся с сильными командами. Самое главное - поддерживать победный настрой. Победы дают уверенность перед последующими матчами", - приводит слова Отаменди официальный сайт УЕФА.