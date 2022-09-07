Йовичевич: Мы заслужили полностью такой результат, потому что играли сердцем

Главный тренер "Шахтера" Игор Йовичевич поделился эмоциями после победы над "Лейпцигом" (4:1) в первом туре Лиги чемпионов.

– Ожидали, что команда будет настолько заряженной и так круто сыграет?

– Верю в команду с первого дня, когда мы начали работать. Может, никто не ждал такой яркой победы, потому что мы прекрасно знали, против кого играем. "Лейпциг" – клуб с репутацией, который по бюджету входит в топ-3 в немецкой Бундеслиге. Клуб очень мощный, который, возможно, временно проходит через небольшой кризис. И мы использовали это. Но заслужили полностью такой результат, потому что играли сердцем. Когда играешь сердцем за страну, за Украину, то получается так, как сегодня. Полностью горжусь командой и могу сказать, что я сейчас – самый счастливый тренер в мире. Это незабываемый дебют. Все ребята отдались полностью, абсолютно все – и персонал, и все дали команде свою энергию вместе с фанатами, которые пришли нас поддержать на стадионе, и мы их чувствовали все время. Эта синергия – и есть наша мощь.

– Сыгран лишь один матч, но можно ли сейчас говорить о возможности выхода из группы?

– Я вас своим ответом не смогу удовлетворить, потому что этот матч только завершился, и мы сейчас перестраиваемся на УПЛ – "Черноморец" уже ждет. Мы должны подтвердить свою форму, ментальную и тактическую стабильность. Потому что выиграть тяжело, но еще тяжелее – выигрывать подряд и побеждать в такой ситуации, которая требует ментальной стойкости от команды. Мы – молодая команда. Сейчас получилось так хорошо, но в следующий раз, возможно, будет по-другому. Потому что это эмоциональные качели молодых игроков. И сегодня они вели себя как взрослые, очень и очень квалифицированные футболисты. Не чувствовалась разница в возрасте. И меня это порадовало. Так что я хочу сейчас сконцентрироваться на "Черноморце", потому что УПЛ – это alma mater нашего процесса. Без успеха в УПЛ нет таких ярких матчей в Лиге чемпионов.

– Что можете сказать об игре Михаила Мудрика и Марьяна Шведа?

– Шведа знаю очень давно: он дебютировал у меня в "Карпатах" в 17 лет. К сожалению, после 10 матчей его купила "Севилья": Мончи приехал во Львов и забрал его. Но в памяти он остался таким, каким был сегодня. И стал еще более солидным, заряженным, мотивированным. Он и Мудрик – два наших усиления. Как и Петряк, и Зубков, которые могут сыграть на этих позициях. Потому что для большого клуба приоритет – иметь на каждой позиции по два игрока. Вы видите, что у нас так есть – и это роскошь для меня. И мы можем их использовать в каждом матче в зависимости от того, с кем играешь.

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– Это первая игра Лиги чемпионов для вас, и получилась такая фантастическая победа. Скажите, стала эта победа неожиданностью?

– Когда играешь только умом, то ты сознательно выбираешь стратегию, имеешь большую концентрацию, лучше реагируешь, можешь подсказать какому-то футболисту, что нужно делать. Потому что все спланировано. Но когда футболист имеет талант и начинает играть сердцем, а мы сегодня в дебютном матче играли за страну, за Украину, то это является очень большим плюсом для нашей команды с ментальной точки зрения. И в такой момент ты забываешь обо всем, ты соединяешься с матчем и просто летаешь по полю. И они не были уставшими.

Возможно, завтра будут, но сегодня у них был такой адреналин, что они сами просто в шоке от того, как сыграли. Честно, я счастлив и рад за них, потому что мы показали, что можем. Показали уровень, который должны держать, и эту планку не опускать ниже. Потому что от нас сейчас будет требоваться и дальше играть так, что не всегда возможно, потому что это молодые игроки. Но я им благодарен, я их очень люблю, и мы будем продолжать работать дальше и скромно идти от матча к матчу. Это очень важно, - рассказал Йовичевич.