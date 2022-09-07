Тедеско: То, как проходила игра с Шахтером, было просто сумасшествием

Главный тренер "РБ Лейпцига" Доменико Тедеско прокомментировал разгромное поражение своей команды от донецкого "Шахтера" (1:4) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Трудно подобрать правильные слова. То, как проходила эта игра, было просто сумасшествием. Оно многое отразило, происшедшее за прошлые недели. Игроки были готовы к этому, и было бы несправедливо обвинять их в отсутствии менталитета. Они уверенно пошли вперед в этом матче.

Мы блестяще начали второй тайм и сравняли счет, но тут второй удар донецкого "Шахтера" в створ ворот привел ко второму голу. Тяжело было оправиться от такого.