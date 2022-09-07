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Тедеско: То, как проходила игра с Шахтером, было просто сумасшествием
"Лейпциг" уступил донецкому клубу со счетом 1:4
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "РБ Лейпцига" Доменико Тедеско прокомментировал разгромное поражение своей команды от донецкого "Шахтера" (1:4) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
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"Трудно подобрать правильные слова. То, как проходила эта игра, было просто сумасшествием. Оно многое отразило, происшедшее за прошлые недели. Игроки были готовы к этому, и было бы несправедливо обвинять их в отсутствии менталитета. Они уверенно пошли вперед в этом матче.
Мы блестяще начали второй тайм и сравняли счет, но тут второй удар донецкого "Шахтера" в створ ворот привел ко второму голу. Тяжело было оправиться от такого.
Мы просто слишком легко теряли мяч и были вынуждены сталкиваться с большим количеством контратак. Поэтому мы стали действовать менее смело и уверенно, и не так сильно атаковали.
Я, конечно, очень разочарован после игры. Просто нужно принять то, как сложилась игра. Завтра все будет выглядеть немного иначе. Нам нужно смотреть вперед и сосредоточиться на игре против "Боруссии" Дортмунд", — сказал Тедеско.
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