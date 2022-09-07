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Тедеско: То, как проходила игра с Шахтером, было просто сумасшествием

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

"Лейпциг" уступил донецкому клубу со счетом 1:4

Тедеско: То, как проходила игра с Шахтером, было просто сумасшествием

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "РБ Лейпцига" Доменико Тедеско прокомментировал разгромное поражение своей команды от донецкого "Шахтера" (1:4) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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"Трудно подобрать правильные слова. То, как проходила эта игра, было просто сумасшествием. Оно многое отразило, происшедшее за прошлые недели. Игроки были готовы к этому, и было бы несправедливо обвинять их в отсутствии менталитета. Они уверенно пошли вперед в этом матче.

Мы блестяще начали второй тайм и сравняли счет, но тут второй удар донецкого "Шахтера" в створ ворот привел ко второму голу. Тяжело было оправиться от такого.

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Мы просто слишком легко теряли мяч и были вынуждены сталкиваться с большим количеством контратак. Поэтому мы стали действовать менее смело и уверенно, и не так сильно атаковали.

Я, конечно, очень разочарован после игры. Просто нужно принять то, как сложилась игра. Завтра все будет выглядеть немного иначе. Нам нужно смотреть вперед и сосредоточиться на игре против "Боруссии" Дортмунд", — сказал Тедеско.

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В статье: Шахтер (Донецк) РБ Лейпциг Доменико Тедеско
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Источник:
rbleipzig.com

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Комментарии (2)
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oda1979 (Запорожье)
07.09.2022 в 09:34
Кто надоумил Лейпциг поставить тренером это недоразумение?
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
07.09.2022 в 08:58
Співчуваю..))
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