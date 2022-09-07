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Динамо поздравило Шахтер с победой над Лейпцигом в Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Соперники в УПЛ – союзники в еврокубках

Динамо поздравило Шахтер с победой над Лейпцигом в Лиги чемпионов

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Во вторник, 6 сентября, донецкий "Шахтер" сенсационно разгромил немецкий "РБ Лейпциг" (4:1) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Пресс-служба киевского "Динамо" поздравила непримиримого врага на поле с победой.

"С победой", - написали киевляне под постом "горняков" в социальной сети.

Добавим, что эта победа позволила украинскому клубу вместе с "Реалом" возглавить группу F. В параллельной встрече мадридцы обыграли "Селтик" (3:0).

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Динамо поздравило Шахтер с победой над Лейпцигом в Лиги чемпионов - изображение 1
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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) РБ Лейпциг
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