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Еще один германский провал. Айнтрахт - Спортинг 0:3. Обзор матча, видео голов
Айнтрахт - Спортинг ⋉ 0:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 07.09.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В первый игровой день группового раунда Лиги чемпионов "Лейпциг" на своем поле провалился в игре с "Шахтером" 1:4. Его же судьбу сегодня повторил и "Айнтрахт". Победитель последней Лиги Европы играл агрессивно, атаковал, но во втором тайме рассыпался в защите. Это провал.
Смотрите, как развивались события матча "Айнтрахт" – "Спортинг", в видеообзоре.
"Айтрахт" – "Спортинг" 0:3
Голы: 65' Маркус Эдвардс, 67' Тринкау, 82' Нуну Сантуш
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