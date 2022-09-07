Еще один германский провал. Айнтрахт - Спортинг 0:3. Обзор матча, видео голов

В первый игровой день группового раунда Лиги чемпионов "Лейпциг" на своем поле провалился в игре с "Шахтером" 1:4. Его же судьбу сегодня повторил и "Айнтрахт". Победитель последней Лиги Европы играл агрессивно, атаковал, но во втором тайме рассыпался в защите. Это провал.

Смотрите, как развивались события матча "Айнтрахт" – "Спортинг", в видеообзоре.