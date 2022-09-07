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Еще один германский провал. Айнтрахт - Спортинг 0:3. Обзор матча, видео голов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Айнтрахт - Спортинг ⋉ 0:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 07.09.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

Еще один германский провал. Айнтрахт - Спортинг 0:3. Обзор матча, видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В первый игровой день группового раунда Лиги чемпионов "Лейпциг" на своем поле провалился в игре с "Шахтером" 1:4. Его же судьбу сегодня повторил и "Айнтрахт". Победитель последней Лиги Европы играл агрессивно, атаковал, но во втором тайме рассыпался в защите. Это провал.

Смотрите, как развивались события матча "Айнтрахт" – "Спортинг", в видеообзоре.

"Айтрахт" – "Спортинг" 0:3
Голы: 65' Маркус Эдвардс, 67' Тринкау, 82' Нуну Сантуш

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
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