Лига Чемпионов
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ЛЧ. Спортинг – Тоттенхэм. 2:0. Впервые в истории лиссабонцы выиграли 2 стартовых матча в Лиге чемпионов – Видео
И все голы на 90+
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Спортинг" дома вырвал победу во втором туре группового этапа Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" (2:0). Лиссабонцы впервые в истории выиграли два стартовых матча в турнире.
В первом туре "Спортинг" обыграл на выезде "Айнтрахт" (3:0).
"Спортинг" – "Тоттенхэм". 2:0
Голы: 90' Паулиньо, 90+3' Артур Гомеш
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