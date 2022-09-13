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ЛЧ. Спортинг – Тоттенхэм. 2:0. Впервые в истории лиссабонцы выиграли 2 стартовых матча в Лиге чемпионов – Видео

Лига Чемпионов
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И все голы на 90+

ЛЧ. Спортинг – Тоттенхэм. 2:0. Впервые в истории лиссабонцы выиграли 2 стартовых матча в Лиге чемпионов – Видео

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Спортинг" дома вырвал победу во втором туре группового этапа Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" (2:0). Лиссабонцы впервые в истории выиграли два стартовых матча в турнире.

В первом туре "Спортинг" обыграл на выезде "Айнтрахт" (3:0).

"Спортинг" – "Тоттенхэм". 2:0

Голы: 90' Паулиньо, 90+3' Артур Гомеш

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Лига чемпионов Тоттенхэм (Лондон)
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