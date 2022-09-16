Селтик могут наказать за баннер, оскорбляющий Елизавету II

УЕФА открыл дисциплинарное дело против "Селтика" за баннер болельщиков на трибунах во время матча Лиги чемпионов с "Шахтером" в Варшаве (1:1), сообщает The Independent.

На баннере было написано: "На *** корону". Это все произошло во время продолжавшегося траура в связи со смертью королевы Елизаветы II.

"Против "Селтика" возбуждено дело по поводу баннера, выставленного во время матча Лиги чемпионов с "Шахтером". Дисциплинарные органы УЕФА примут решение по этому вопросу в надлежащее время", – сообщили в ассоциации.

Команды сыграли матч в ничью. За "Шахтер" отличился Михаил Мудрик, а "Селтику" помог автогол Артема Бондаренко.