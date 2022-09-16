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Селтик могут наказать за баннер, оскорбляющий Елизавету II
Во время траура…
Фото: twitter.com/ultras_antifaa
УЕФА открыл дисциплинарное дело против "Селтика" за баннер болельщиков на трибунах во время матча Лиги чемпионов с "Шахтером" в Варшаве (1:1), сообщает The Independent.
PHOTO | Ultras Celtic: “FUCK THE CROWN” (14.09.2022) #GreenBrigade pic.twitter.com/8rnm3FF9yU— Antifa_Ultras (@ultras_antifaa) September 14, 2022
На баннере было написано: "На *** корону". Это все произошло во время продолжавшегося траура в связи со смертью королевы Елизаветы II.
"Против "Селтика" возбуждено дело по поводу баннера, выставленного во время матча Лиги чемпионов с "Шахтером". Дисциплинарные органы УЕФА примут решение по этому вопросу в надлежащее время", – сообщили в ассоциации.
Команды сыграли матч в ничью. За "Шахтер" отличился Михаил Мудрик, а "Селтику" помог автогол Артема Бондаренко.
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