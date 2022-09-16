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Селтик могут наказать за баннер, оскорбляющий Елизавету II

Лига Чемпионов
Обновлено
(2 голосов)

Во время траура…

Селтик могут наказать за баннер, оскорбляющий Елизавету II

Фото: twitter.com/ultras_antifaa

Новина українською

УЕФА открыл дисциплинарное дело против "Селтика" за баннер болельщиков на трибунах во время матча Лиги чемпионов с "Шахтером" в Варшаве (1:1), сообщает The Independent.

На баннере было написано: "На *** корону". Это все произошло во время продолжавшегося траура в связи со смертью королевы Елизаветы II.

"Против "Селтика" возбуждено дело по поводу баннера, выставленного во время матча Лиги чемпионов с "Шахтером". Дисциплинарные органы УЕФА примут решение по этому вопросу в надлежащее время", – сообщили в ассоциации.

Команды сыграли матч в ничью. За "Шахтер" отличился Михаил Мудрик, а "Селтику" помог автогол Артема Бондаренко.

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В статье: Лига чемпионов Шахтер (Донецк) Селтик (Глазго) Елизавета II
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Источник:
independent.co.uk

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Комментарии (2)
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efim423 (odessa)
16.09.2022 в 19:35
технарь им
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0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
16.09.2022 в 19:06
Виродки!
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0
-1

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