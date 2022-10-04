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"Она уже спотыкалась". Тренер Виктории оценил шансы с Баварией в ЛЧ

Лига Чемпионов
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Поединок состоится сегодня, 4 октября

"Она уже спотыкалась". Тренер Виктории оценил шансы с Баварией в ЛЧ

Фото: Bayern & Germany

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Наставник "Виктории" Пльзень Михал Билек поделился ожиданиями от матча с "Баварией" в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Нам предстоит матч с очень сложным соперником. Это главный фаворит Лиги чемпионов. С такой командой трудно играть, но мы не будем ничего менять. Сохраним компактную защиту и быструю контратаку. Атакуй и полагайся на стандарты.

"Бавария" действительно несколько раз проиграла в Бундеслиге. но все матчи были похожи. Их соперники отлично работали в защите, вратари спасали, "Баварии" не везло. Мы должны перенять этот опыт. У Мюллера и Киммиха коронавирус, но это не такая уж большая потеря для "Баварии".

У них есть эквивалентные замены, и мы не рассчитываем, что мюнхенская команда будет значительно слабее. Это будет чрезвычайно трудная игра, но "Бавария" несколько раз спотыкалась в этом сезоне", - сказал Билек.

Напомним, матч "Бавария" - "Виктория" Плзень состоится сегодня, 4 октября в Мюнхене на стадионе "Альянц Арена". Начало встречи - в 19:45 по киевскому времени.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Михал Билек Виктория (Пльзень)
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Источник:
Bayern & Germany

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