Юношеская ЛЧ. Рух отстоял ничью в матче с Заглембе и идет дальше

Юношеская команда Руха U-19 в рамках Юношеской лиги УЕФА продолжают идти по своему пути чемпионов.

Сегодня львовяне в Люблине сыграли ответный поединок против польского Заглембе.

В первом матче, который тоже состоялся в польском Люблине, «желто-черные» победили со счетом 1:0 благодаря голу Руслана Непейпиева.

В ответном матче желто-черные также выглядели лучше соперника.

В первой половине игры львовяне могли как забивать – имели пару хороших моментов, так и рассчитывать на, казалось бы, явный пенальти, который не поставил судья.

После перерыва лучше уже выглядели поляки – старались поддавливать, также создали пару хороших моментов, однако Рух все-таки выстоял и завоевал путевку в следующий раунд. По результатам двух матчей – вполне закономерно.

Соперником Руха в следующем раунде будет турецкий Галатасарай.

Рух U-19 - Заглембе U-19 0:0 (первый матч 1:0)

Рух U-19: Герета — Китела, Товарницкий, Холод, Роман — Сапуга, Подгурский — Столярчук, Пастух (Добрянский, 80), Федор — Панченко (Николаев, 74)

Предупреждения: Сапуга, Панченко, Федор, Холод - Масяк, Товарницкий, Собчак