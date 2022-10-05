Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Юношеская ЛЧ. Рух отстоял ничью в матче с Заглембе и идет дальше
Львовяне выходят на победителя пары Галатасарай – Чиксереда
fcrukh.com
Юношеская команда
Сегодня львовяне в Люблине сыграли ответный поединок против польского Заглембе.
В первом матче, который тоже состоялся в польском Люблине, «желто-черные» победили со счетом 1:0 благодаря голу Руслана Непейпиева.
В ответном матче желто-черные также выглядели лучше соперника.
В первой половине игры львовяне могли как забивать – имели пару хороших моментов, так и рассчитывать на, казалось бы, явный пенальти, который не поставил судья.
После перерыва лучше уже выглядели поляки – старались поддавливать, также создали пару хороших моментов, однако Рух все-таки выстоял и завоевал путевку в следующий раунд. По результатам двух матчей – вполне закономерно.
Соперником Руха в следующем раунде будет турецкий Галатасарай.
Рух U-19 - Заглембе U-19 0:0 (первый матч 1:0)
Рух U-19: Герета — Китела, Товарницкий, Холод, Роман — Сапуга, Подгурский — Столярчук, Пастух (Добрянский, 80), Федор — Панченко (Николаев, 74)
Предупреждения: Сапуга, Панченко, Федор, Холод - Масяк, Товарницкий, Собчак
Популярное сейчас
- Худший матч в сезоне. Шахтер разгромно проиграл Реалу в матче Юношеской лиги
- Виталий Ким: Офицерский состав российской армии покинул Снигиревку
- "Это несправедливо". Хави раскритиковал судейство в матче с Интером
- Реал - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов
- Красотка дня. Даша Бондар порадовала фанатов соблазнительной фотосессией. ФОТО
- Сурок-прорицатель Тимка пережил российскую оккупацию на Харьковщине
Новости по теме
- 09:18 Украинские Шахтер едет в Мадрид, Динамо сыграет во Франции. Расписание футбола на 3 - 9 октября
- 19:31 Украинские Защитник Руха: Настроение после матча с Вересом не очень хорошее, ведь хотели победить
- 08:21 Украинские Забивной Сикан, ассистирующий Мудрик и джокер Александрии. Символическая сборная пятого тура УПЛ