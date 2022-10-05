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Юношеская ЛЧ. Рух отстоял ничью в матче с Заглембе и идет дальше

Лига Чемпионов
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Львовяне выходят на победителя пары Галатасарай – Чиксереда

Юношеская ЛЧ. Рух отстоял ничью в матче с Заглембе и идет дальше

fcrukh.com

Новина українською

Юношеская команда Руха U-19 в рамках Юношеской лиги УЕФА продолжают идти по своему пути чемпионов.

Сегодня львовяне в Люблине сыграли ответный поединок против польского Заглембе.

В первом матче, который тоже состоялся в польском Люблине, «желто-черные» победили со счетом 1:0 благодаря голу Руслана Непейпиева.

В ответном матче желто-черные также выглядели лучше соперника.

В первой половине игры львовяне могли как забивать – имели пару хороших моментов, так и рассчитывать на, казалось бы, явный пенальти, который не поставил судья.

После перерыва лучше уже выглядели поляки – старались поддавливать, также создали пару хороших моментов, однако Рух все-таки выстоял и завоевал путевку в следующий раунд. По результатам двух матчей – вполне закономерно.

Соперником Руха в следующем раунде будет турецкий Галатасарай.

Рух U-19 - Заглембе U-19 0:0 (первый матч 1:0)

Рух U-19: Герета — Китела, Товарницкий, Холод, Роман — Сапуга, Подгурский — Столярчук, Пастух (Добрянский, 80), Федор — Панченко (Николаев, 74)

Предупреждения: Сапуга, Панченко, Федор, Холод - Масяк, Товарницкий, Собчак

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В статье: Рух (Львов)
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