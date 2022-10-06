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Родриго: Надеемся, что в следующем матче реализуем больше моментов

Лига Чемпионов
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Форвард "Реала" - о победе над "Шахтером"

Родриго: Надеемся, что в следующем матче реализуем больше моментов

Фото: uefa.com

Новина українською

Нападающий мадридского "Реала" Родриго поделился эмоциями после победы над донецким "Шахтером" (2:1) в матче третьего раунда группового этапа Лиги чемпионов.

"Считаю, в этом наша локальная неудача, что мы не смогли забить побольше. Было создано множество голевых моментов, но, думаю, велика доля случая в том, что мы ограничились только двумя голами.

Давайте надеяться на то, что в следующем матче реализуем больше", - приводит слова 21-летнего бразильца официальный сайт УЕФА.

После 3-х туров "Реал лидирует в группе F, набрав 9 очков. "Шахтер" с 4 зачетными пунктами остается на втором месте. Далее "РБ Лейпциг" (3) и "Селтик" (1).

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В статье: Родриго Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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Источник:
uefa.com

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