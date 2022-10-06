Родриго: Надеемся, что в следующем матче реализуем больше моментов

Нападающий мадридского "Реала" Родриго поделился эмоциями после победы над донецким "Шахтером" (2:1) в матче третьего раунда группового этапа Лиги чемпионов.

"Считаю, в этом наша локальная неудача, что мы не смогли забить побольше. Было создано множество голевых моментов, но, думаю, велика доля случая в том, что мы ограничились только двумя голами.

Давайте надеяться на то, что в следующем матче реализуем больше", - приводит слова 21-летнего бразильца официальный сайт УЕФА.