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Трубин: Не буду уделять внимание сейвам, а, наоборот, буду анализировать свои ошибки

Лига Чемпионов
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Голкипер "Шахтера" - о поражении от "Реала"

Трубин: Не буду уделять внимание сейвам, а, наоборот, буду анализировать свои ошибки

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Вратарь "Шахтера" Анатолий Трубин прокомментировал поражение от "Реала" (1:2) в матче 3-го раунда группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, украинский вратарь сделал 11 сейвов, в результате чего стал лучшим игроком "горняков" в игре.

– Для всей команды это был тяжелый матч. Играли против лучшей команды Европы. Очень сложный матч, но это был вызов для каждого. И возможность увидеть, где можно улучшить свою игру и двигаться вперед.

За ударами Бензема следили внимательнее всего?

– Скажу, что в "Реале" все игроки высокого класса. Если не Бензема, то есть еще пять-шесть футболистов. Нужно было анализировать каждого и стараться спасать команду.

Успели пообщаться с другим украинским вратарем Андреем Луниным, который защищал сегодня ворота "Реала"?

– Нет. Перед матчем пожали друг другу руки и пошли играть.

У него работы было меньше.

– Немножко да (смеется). Нужно поработать перед ответным матчем, чтобы и у него было немного больше работы.

11 сэйвов - это серьезный показатель.

– Я больше фокусируюсь на том, что не отбил, и на своих ошибках, которые были кроме тех пропущенных мячей. Не буду уделять внимание сейвам, а, наоборот, буду анализировать то, что у меня не получилось, - сказал Трубин.

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Анатолий Трубин
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Источник:
terrikon.com

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