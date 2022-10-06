Трубин: Не буду уделять внимание сейвам, а, наоборот, буду анализировать свои ошибки

Вратарь "Шахтера" Анатолий Трубин прокомментировал поражение от "Реала" (1:2) в матче 3-го раунда группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, украинский вратарь сделал 11 сейвов, в результате чего стал лучшим игроком "горняков" в игре.

– Для всей команды это был тяжелый матч. Играли против лучшей команды Европы. Очень сложный матч, но это был вызов для каждого. И возможность увидеть, где можно улучшить свою игру и двигаться вперед.

– За ударами Бензема следили внимательнее всего?

– Скажу, что в "Реале" все игроки высокого класса. Если не Бензема, то есть еще пять-шесть футболистов. Нужно было анализировать каждого и стараться спасать команду.

– Успели пообщаться с другим украинским вратарем Андреем Луниным, который защищал сегодня ворота "Реала"?

– Нет. Перед матчем пожали друг другу руки и пошли играть.

– У него работы было меньше.

– Немножко да (смеется). Нужно поработать перед ответным матчем, чтобы и у него было немного больше работы.

– 11 сэйвов - это серьезный показатель.

– Я больше фокусируюсь на том, что не отбил, и на своих ошибках, которые были кроме тех пропущенных мячей. Не буду уделять внимание сейвам, а, наоборот, буду анализировать то, что у меня не получилось, - сказал Трубин.