Шахтер – Реал. АУДИО онлайн трансляция матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 4-го тура группового раунда главного клубного европейского турнира между "Реалом" и "Шахтером".

"Меренги" вновь без Куртуа сыграют с "горняками" – отражать удары донецкой команды будет украинский голкипер Андрей Лунин. Смогут ли хозяева расстроить вратаря "сине-желтых"? Справится ли "Реал" без Бензема? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 11 октября – в 21:50 по киевскому времени.

Комментатор и режиссер трансляции: Егор Старков