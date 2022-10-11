Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер – Реал. АУДИО онлайн трансляция матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 4-го тура группового раунда главного клубного европейского турнира между "Реалом" и "Шахтером".
"Меренги" вновь без Куртуа сыграют с "горняками" – отражать удары донецкой команды будет украинский голкипер Андрей Лунин. Смогут ли хозяева расстроить вратаря "сине-желтых"? Справится ли "Реал" без Бензема? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 11 октября – в 21:50 по киевскому времени.
Комментатор и режиссер трансляции: Егор Старков
Популярное сейчас
- Стало известно, сколько Шахтер заработал за последний год
- Неудержимый Днепр-1, забивной Буяльский. Символическая сборная шестого тура УПЛ
- В 18 областях Украины объявлена воздушная тревога. В Винницкой атакована ТЭС
- Днепр-1 сыграет с Зарей, Динамо примет Рух, Арсенал против Ливерпуля. Расписание футбола на 7-9 октября
- Денисов: Когда на Футболы пришла Влада Зинченко, слюнки потекли у президентов клубов, руководителей федераций и футболистов
- Красотка дня. Даша Бондар порадовала фанатов соблазнительной фотосессией. ФОТО