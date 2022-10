ЛЧ. Милан – Челси 0:2. Одним решением арбитр убил даже минимальные шансы итальянцев на реванш

В анонсе мы допустили две ошибки в ориентировочных составах команд на поединок: Жоржиньо, а не Лофтус-Чик у "Челси"; Калюлю на правом фланге обороны с первых минут, а не Дест, при этом Габбия составил компанию Томори в центре обороны. Схемы привычные, 4-2-3-1 у итальянцев, 3-4-2-1 у англичан.

"Милан" начал очень активно и по-хозяйски: агрессивно отбирая мяч, с желанием атакуя, с огоньком в глазах перекрывая пространство на своей половине поля игрокам "Челси". Тем не менее, за 10 минут давления подопечные Пиоли так ничего и не создали у ворот Кепы Аррисабалаги.

Постепенно "синие" отодвинули "россонери" и чуть ли не первый же заброс снаряда в штрафную площадку "Милана" принес дивиденды. Маунта запустили во владения хозяев, Томори проиграл ему позицию, положил руки на плечи экс-одноклубника, из-за чего Мейсон упал на газон, хотя ткнуть сферу в Тетерушану хавбек гостей успел. 11-метровый? Тут вопросов нет, но красная карточка для Фикайо – это однозначно перебор.

1 – Fikayo Tomori is the first English player to get sent off in a UEFA Champions League game against an English side. Dismissed. pic.twitter.com/u0X7B0DDLD — OptaJohan (@OptaJohan) October 11, 2022

Немецкий арбитр Даниэль Зиберт интерпретировал нарушение как фол последней надежды и оформил для защитника суровое двойное наказание, хотя, как минимум, Маунт выбегал на голкипера под острым углом. Болельщики "Милана" светили в глаза Жоржиньо лазерами, но штатный пенальтист "Челси" все равно уверенно реализовал приговор (0:1).

Giving us the lead on his 200th appearance! ????#UCL pic.twitter.com/ahT6fM2u6o — Chelsea FC (@ChelseaFC) October 11, 2022

Дальше почти все решения рефери встречались эмоциями, спорами и фирменными итальянскими жестами в исполнении "россонери". За первый тайм Зиберт показал целых пять "горчичников" – рекорд в рамках текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

Daniel Siebert the card-happiest ref I've seen in some time - although made funnier by the theatrical wails from the crowd any time he gives one. — Miguel Delaney (@MiguelDelaney) October 11, 2022

Еще до перерыва "Челси" удалось отразить на табло тот факт, что "Милан" остался в меньшинстве. Хозяева провалились в центре поля, банально не хватило Беннасера, опустившегося пониже в защиту. Маунт элегантно в касание отыграл на Стерлинга, однако на мяч истинно по-бомбардирски выскочил Обамеянг (0:2). Все, что смогли сделать "россонери" в первой половине встречи, это выжать неточный удар Жиру головой из-за забывчивости Чалоба.

Второй тайм превратился в формальность. В то же время публика "Сан-Сиро" все равно неистово гнала девятерых полевых "Милана" вперед: Кепа ногой прервал прострел Тонали, изолированный Дест после крутой подачи Леау из выгодной позиции пальнул выше, а вышедший под конец встречи на замену Ориги лишь не дал Аррисабалаге окончательно провалиться в сон.

"Челси" спокойно откатывался на свою половину поля, действовал по ситуации и во многом экономил силы. Единственная неудача гостей в этом матче – это травма Риса Джеймса. Защитника заменили на экваторе второй 45-минутки.

Теперь лондонский клуб сам хозяин своей судьбы в группе Лиги чемпионов. Настоящий же "Милан" в этой спарке мы так и не увидели. Итальянцы вновь рискуют не выйти в плей-офф турнира.

Лига чемпионов. Группа E, 4-й тур.

Стадион: "Сан-Сиро" (Милан)

Главный судья: Даниэль Зиберт (Германия)

"Милан" – "Челси" 0:2

Голы: Жоржиньо (21, с пенальти), Обамеянг (34)

"Милан": Тетерушану – Калюлю, Габбия, Томори, Эрнандес (Балло-Туре, 80) – Беннасер (Побега, 62), Тонали – Диас (Дест, 37), Крунич, Леау (Ориги, 80) – Жиру (Ребич, 62)

"Челси": Аррисабалага – Чалоба, Силва, Кулибали – Джеймс (Аспиликуэта, 62), Жоржиньо, Ковачич, Чилвелл (Кукурелья, 89) – Маунт (Галлахер, 46), Стерлинг (Лофтус-Чик, 62) – Обамеянг (Хавертц, 79)

Предупреждения: Жиру (20), Габбия (32), Крунич (35), Побега (66), Тонали (89), Балло-Туре (90) – Маунт (20), Стерлинг (29), Галлахер (86)

Удаление: Томори (18)