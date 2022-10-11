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Обстоятельства против Пепа. Копенгаген - Манчестер Сити 0:0. Видеообзор матча

Лига Чемпионов
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Копенгаген - Манчестер Сити ⋉ 0:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 11.10.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

Обстоятельства против Пепа. Копенгаген - Манчестер Сити 0:0. Видеообзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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"Манчестер Сити" мог выиграть этот матч, но преодолеть обстоятельства не удалось. Сначала отменили гол-красавец Родри, затем был нереализованный пенальти Мареза, а затем – удаление в составе "горожан". И все это при условии, что не попал в состав Эрлинг Холанд. Для "Копенгагена" это был отличный контекст, которым датчане в итоге и воспользовались. Ничья 0:0.

Ниже – видеообзор матча.

Лига чемпионов, четвертый тур, группа G. Копенгаген, "Паркен"
"Копенгаген" – "Манчестер Сити" 0:0
На 25-й минуте Марез не релизовал пенальти (вратарь)

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В статье: Копенгаген Манчестер Сити
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