Обстоятельства против Пепа. Копенгаген - Манчестер Сити 0:0. Видеообзор матча

"Манчестер Сити" мог выиграть этот матч, но преодолеть обстоятельства не удалось. Сначала отменили гол-красавец Родри, затем был нереализованный пенальти Мареза, а затем – удаление в составе "горожан". И все это при условии, что не попал в состав Эрлинг Холанд. Для "Копенгагена" это был отличный контекст, которым датчане в итоге и воспользовались. Ничья 0:0.

Ниже – видеообзор матча.

Лига чемпионов, четвертый тур, группа G. Копенгаген, "Паркен"

"Копенгаген" – "Манчестер Сити" 0:0

На 25-й минуте Марез не релизовал пенальти (вратарь)