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Обстоятельства против Пепа. Копенгаген - Манчестер Сити 0:0. Видеообзор матча
Копенгаген - Манчестер Сити ⋉ 0:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 11.10.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" мог выиграть этот матч, но преодолеть обстоятельства не удалось. Сначала отменили гол-красавец Родри, затем был нереализованный пенальти Мареза, а затем – удаление в составе "горожан". И все это при условии, что не попал в состав Эрлинг Холанд. Для "Копенгагена" это был отличный контекст, которым датчане в итоге и воспользовались. Ничья 0:0.
Ниже – видеообзор матча.
Лига чемпионов, четвертый тур, группа G. Копенгаген, "Паркен"
"Копенгаген" – "Манчестер Сити" 0:0
На 25-й минуте Марез не релизовал пенальти (вратарь)
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