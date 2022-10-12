Виктория – Бавария 2:4. Билет в плей-офф и потеря Мюллера

Выезд в Пльзень закончился для "Баварии" будничным обновлением парочки рекордов Лиги Чемпионов, первыми пропущенными в нынешнем розыгрыше турнира, а также добытой путёвкой в раунд плей-офф. Последнее стало возможным благодаря триумфу "Интера" на "Камп Ноу". "Баварии" будет достаточно одного пункта, чтобы не пустить итальянцев выше себя.

"Бавария" быстро обеспечила себе результат. Игра была сделана за полчаса с небольшим. За это время Садио Мане успел исполнить слаломный проход в штрафную, и несмотря на плохое первое касание, всё равно протолкнуть мяч в сетку. Сразу после этого забил Мюллер – стоит отметить шикарную передачу Сане из глубины, сыгравшего сегодня десятку. К сожалению, из-за мышечной травмы Мюллер поле вскоре покинул.

Дер Класикер на выходных показал, насколько 33-летний раумдойтер важен для коллектива, и эта потеря может быть очень существенной, если восстановление Томаса затянется. Без Мюллера прессинг "Баварии" рассыпался, а без высокого давления эта команда оборонятся просто не умеет.

До 35-й минуты Горецка прибавил ещё два. Два фирменных подключения Леона закончились очень мастеровитым финишингом, и в итоге Горецка записал на свой счёт 2+1 этим вечером. С первым мячом Горецке помог Мюллер, который одновременно с результативной передачей успел помахать Нагельсманну, сигнализируя о необходимости замены. Второй ассист на счету Сане – вновь отмечаем классные диспетчерские навыки Лероя.

После перерыва "Бавария" явно начала думать о воскресной игре с "Фрайбургом", и это сказалось на табло. "Виктория" в какой-то момент поймала кураж, и в итоге стала первой командой в этом розыгрыше Лиги Чемпионов, забившей "рекордмайстру". Влканова забил шикарный гвоздь ударом слёту, а затем не менее породистый мяч забил Климент ударом с разворота. 2:4. "Бавария" добывает 11-ю кряду победу в групповом этапе, установив новый рекорд. Всего баварцы теперь имеют 32 матча без поражений на этой стадии – тоже рекорд.

Лига Чемпионов. Группа , 4-й тур

Пльзень, Доосан Арена

Виктория – Бавария 2:4

Голы: Влканова 62, Климент 75 – Мане 10, Мюллер 14, Горецка 25, 35

Виктория: Станек – Гавел (Голик, 46), Гейда, Тижани, ﻿Емелка (Перница, 46) – Калвах, Буха – Копиц (Ирка, 25), Влканова (Пиларж, 81), Москера – Хоры (Климент, 46)

Бавария: Ульрайх – Мазрауи, Павар, Упамекано (Ваннер, 70), Станишич – Киммих, Горецка (Гравенберх, 56) – Коман (Чупо-Мотинг, 46), Сане (Забитцер, 70), Мане – Мюллер (Тель, 28)

Предупреждения: Москера 78 – Мазрауи 64, Забитцер 90