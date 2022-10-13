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Определены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
По итогам 4-го тура
УЕФА объявил претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов по итогам матчей четвертого тура группового турнира.
На почетное звание претендуют нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин, голкипер "Брюгге" Симон Миньоле, форвард "Ливерпуля" Роберто Фирмино и полузащитник "Маккаби" Хайф Омер Ацили.
Хын Мин оформил дубль в ворота "Айнтрахта" (3:3). Фирмино отличился двумя голами и ассистом в поединке с "Рейнджерс"(7:1). Два забитых мяча записал в свой актив Ацили в игре с "Ювентусом" (2:0). Миньоле совершил 9 сейвов, тем самым не позволив "Атлетико" Мадрид поразить свои ворота (0:0).
Проголосовать за своего фаворита можно на сайте УЕФА.
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