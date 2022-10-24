Йовичевич про ЛЧ: Если это можно называть словом кайф – то это кайф

Главный тренер " Шахтера " Игор Йовичевич поделился ожиданиями о матче 5-го тура Лиги чемпионов с "Селтиком".

– Игор, остается два важнейших матча в группе. Просчитывали ли вы, при каких результатах команда выйдет в плей-офф Лиги чемпионов?

– Меня не очень волнует то, что невозможно контролировать. Мы думаем о том, что сами можем контролировать, что можем реализовать на футбольном поле с первых минут как план на игру, что можем поменять в перерыве и на протяжении матча. Так что мы не занимаемся вычислениями, а следуем нашей модели игры, нашей мысли, нашей философии матч за матчем. И когда все закончится, мы подведем черту и посмотрим, где находимся. Полная концентрация на завтрашнем матче, который будет очень сложным. Знаем, против кого играем, знаем, перед каким количеством людей и на каком легендарном стадионе мы будем играть, но это для нас будет только футбольный матч. Мы будем сфокусированы на плане на игру, будем терпеть, когда надо, держать мяч, когда необходимо будет играть через контроль, контратаковать, когда это будет нужно. Надо быть сфокусированными именно на футболе и делать те вещи, которые нам принесут пользу.

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– Сейчас у команды высокая результативность. Это предел или завтра "Шахтер" сможет нас всех удивить?

– Каждый человек хочет становиться лучше. Не имеет значения, где ты находишься сейчас: важно знать, где ты был и где ты хочешь быть, кем хочешь стать. И этот процесс необходимо пройти. "Шахтер" его начал, и мы чувствуем, что растем как команда, что футболисты прибавляют в уверенности с каждым матчем и что мы способны на большее. Это не значит, что сразу придет результат, но значит, что у тебя есть опция победителя. Это говорит о том, что команда находится в хорошей форме и что психологическое состояние, тактическая грамотность, конкурентоспособность помогут нам сыграть хороший матч на "Селтик Парк".

– Что можете сказать о кадровом состоянии команды? И как дела у Марьяна Шведа?

– Швед не приехал, потому что еще испытывает проблемы с приводящей мышцей. И Назарина не приехал, потому что не заявлен на Лигу чемпионов. Это то, что касается кадровой ситуации. Посмотрим еще на сегодняшнюю тренировку, после которой я мог бы конкретнее ответить на ваш вопрос.

– Вы хорошо отзывались о "Селтике" в предыдущей игре в Варшаве. Можете ли прокомментировать, почему "Селтик" сейчас на дне турнирной таблицы?

– Это футбол. Каждый тренер, игроки сфокусированы на своей игре. И мы отвечаем только за нее, но не можем говорить за других. Безусловно, "Селтик" – это топ-команда, которая заслуживает быть здесь, в Лиге чемпионов. Группа очень конкурентная, и борьба продолжается. Это не конец – у каждой команды есть цель и есть шанс. Мы верим, что выполним свой план.

– Игор, это ваш пятый матч в дебютном сезоне Лиги чемпионов. Как себя чувствуете в турнире?

– Стресс – компонент, который я уважаю и люблю. Когда ты в зоне комфорта, то не можешь превозмочь себя, не можешь показать свои лучшие качества. Поэтому для меня стресс и проблемы – это подарок. Я и в жизни так думаю, не только в футболе. Только в такой ситуации возможна твоя самая большая креативность и реализация. И когда играешь на таком уровне, как Лига чемпионов, против топовых команд, ты просто превосходишь свой лимит, познаешь себя как человека: где ты был и каким ты становишься. В этом есть суть. И ты продолжаешь удерживать этот уровень, улучшать себя каждый день, когда соперники и проблемы тебя просто изнуряют. И в таких матчах я вижу, что моя команда конкурентоспособна, даже не имея опыта, а за счет тактической обученности, техники, амбиций, энергии, синергии, вдохновения. Это меня просто поражает и ежедневно мотивирует как тренера работать с ними. Если это можно называть словом "кайф" – то это кайф. Когда смотришь на команду, которая бьется с первой и до последней минуты.

– Вы знаете, что "Селтик" создает много моментов, но плохо их реализует. Как считаете, завтра будет так же?

– Да, я посмотрел много матчей "Селтика" и видел у них с начала игры высокий темп, высокий ритм. Особенно это заметно дома, когда болельщики своей энергией подталкивают команду. Завтра будет так же, ведь им нужна только победа. Мы осознаем этот фактор, и для нас это будет новый опыт. Но это огромное удовольствие – играть при такой атмосфере на "Селтик Парк". Мы верим, что сможем совершить еще одно чудо. За последний месяц мы выросли. Это уже не тот "Шахтер", что был раньше. Думаю, все возможно. У нас есть наша игра, наш план на матч, у нас есть 50 процентов шанса перед началом игры. И мы будем готовы к энергичному старту соперника, потому что в каждом матче "Селтик" начинает мощно. Мы видели в матче с "Реалом", что в первом тайме у "Селтика" было три голевых момента. Но мы ментально и физически сильны и готовы к этому. Без сомнений, завтра фаворитом является "Селтик".

– Есть мнение, что сборную Ирана необходимо отстранить от чемпионата мира и заменить на Украину. Что вы об этом думаете?

– Да, я знаю, что об этом заявил генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин. И я согласен с ним. Это тяжелая ситуация для нас, потому что Иран помогает России вести эту жестокую войну и убивать украинцев. И почему люди в Иране должны радоваться и наслаждаться футболом, когда в Украине каждый день гибнут дети? Ирану не место на этом турнире. Это шаг, который должен быть сделан. И я согласен с нашим генеральным директором. ФИФА должна подумать об этом и принять решение.