ЛЧ. Бенфика - Ювентус 4:3. 76 минут позора, а затем - почти спасение

Лига Чемпионов. Группа Н. Пятый тур

Лиссабон. "Да Луж"

"Бенфика" - "Ювентус" 4:3

Голы: А. Силва 17, Жоау Мариу 28, Рафа 35, 50 - Кен 21, Милик 77, МакКенни 79

"Бенфика": Влаходимос, Ба (Жилберто 81), А. Силва, Отаменди, Гримальдо, Флорентино, Фернандес, Аурснес, Рафа (Нерес 87), Жоау Мариу (Чикиньо 90+4), Рамуш (Муса 87)

"Ювентус": Щесны, Данило, Бонуччи (Миретти 60), Гатти, Куадрадо (Сандро 60), Локателли, МакКенни, Рабио, Костич (Айлинг-Джуниор 70), Влахович (Суле 70), Кен (Милик 46)

Предупреждения: Фернандес 84 - Данило 62

Главный арбитр: Срджан Йованович (Сербия)

В первые 76 минут этого матча болельщиков "Ювентуса" должны были одолевать вопросы вроде "позорнее ли игра в этом матче, чем в предыдущем гостевом против "Маккаби"? Или "когда этот кошмар закончится, через сколько недель, месяцев, лет?" Или "когда уволят Массимилиано Аллегри?" "Бенфика" играла далеко не в свой лучший футбол, ускорялась гораздо реже, чем обычно, за первые 35 минут нанесла лишь шесть ударов по воротам. Но легко забила с них три гола.

Розыгрыш углового привел к навесу Фернандеса, который центральный защитник Силва легко замкнул головой. Вскоре после гола Кена, затолканного вместе с Влаховичем (некоторые сайты даже записали автором Душана) в бардаке при угловом, Куадрадо в банальной дуэли сыграл рукой в своей штрафной. А затем с углового гостей и неточного удара Влаховича началась идеальная контратака хозяев. Завершил Рафа пяткой с прострела справа Жоау Мариу.

Впервые в истории "Юве" пропустил три гола в первом тайме матча Лиги Чемпионов.

Второй тайм начался точно так же. Бонуччи подарил мяч Гримальдо, тот вывел Рафу на вратаря, и португальцу оставалось подсечь над Щесны. Войцех также невероятным образом спас свои ворота от удара Рафы с рикошетом и вытащил отскок под перекладину. Гонсалу Рамуш головой с углового чуть-чуть не попал, не попал и Рафа с прострела Мариу, и "Ювентус" выглядел разобранным, напуганным, желающим спрятаться где-то и больше никогда не играть в футбол.

Вернули ему чувство собственного достоинства юные, совершенно неопытные игроки. Айлинг-Джуниор дважды навесил слева, первый слета замкнул Милик, второй Влаходимос отбил неудачно, и МакКенни забил. А после выхода Рафы один-на-один и удара в стойку другой "джуниор" Суле чуть не попал с семи метров. Чуть не попал и третий "джуниор" Гатти головой.

"Ювентус" все же вылетает из Лиги Чемпионов. Впервые на такой стадии с сезона 2013/14. Ему даже ничья не помогла бы. В плане командной силы, командного развития между ним и "Бенфикой" пропасть. Но, возможно, молодежь потащит его наверх. А молодежь "Бенфики", как и ее "старики" Рафа, Мариу, Гримальдо, великолепна. 20-ый матч в сезоне без поражений, второй подряд выход из группы ЛЧ, борьба с ПСЖ за первое место в ней - все это совершенно заслуженно.