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Аллегри - о вылете Ювентуса из Лиги чемпионов: Мы разочарованы и злы
Туринцы лишились шансов на выход в плей-офф турнира
Фото: twitter.com/juventusfc
Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение от "Бенфики" (3:4) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. "Старая синьора" лишилась шансов на выход в плей-офф турнира.
"Это категорически неправильный подход к игре. В первом тайме мы были слишком слабы в обороне. Мы разочарованы и злы, потому что не смогли выйти в плей-офф. Теперь мы должны сосредоточиться на Серии А и на матче с "ПСЖ", потому что нам необходимо приберечь место в Лиге Европы.
Конечно, первая часть сезона была для нас не самой хорошей. Мы вылетели из Лиги чемпионов и сильно отстали в чемпионате Италии, но нам нужно отреагировать на это. Сегодня мы допустили много ошибок, но сейчас нет смысла об этом говорить. Я рад за молодых игроков, они показали необходимую энергию и технику, это нам было очень нужно", — цитирует Аллегри официальный сайт УЕФА.
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