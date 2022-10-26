С таким счастьем - и на свободе! Акценты зрителя на игре Селтика с Шахтером

Если кого-то озадачил заголовок, поясняю: это не о "Шахтере" - о его сопернике. На мой взгляд, "Селтику" невероятно везло в этот вечер.

Сначала гол на 34-й минуте. Разумеется, не скажешь, что он пришел из ниоткуда – атака-то была, и шороху навели приличного. Но без случайного отскока от Матвиенко, который и мяча-то не видел в тот момент, удара по воротам и вовсе могло не быть. А так мяч попадает к Якомакису, который в убойной позиции. А ведь до этого в матче не было ни одного голевого шанса, не считая полумомент О`Райли.

Затем фантастический промах Сикана на 72-й минуте, уже при 1:1. Мудрик выложил ему мяч буквально на блюдечке с оранжево-черной каемочкой. Нужно было элементарно не прос.ать свое счастье. Но таки удивительным образом прос.ал.

Пардон за мой французский, но иначе об этом не скажешь. Даже при том, что я не собираюсь участвовать во всенародной травле Даниила, и готов понять и принять любые объяснения. Но из песни слова не выкинешь, а эта песня вышла похабной из-за бездарности исполнителя. Подчеркну: в данном конкретном эпизоде.

С одной стороны, если ты претендуешь на статус профессионального футболиста, ты обязан не транжирить такие возможности. С другой – если ты человек, а не машина, то тебе свойственно ошибаться. В том числе, и в таких, казалось бы, простейших ситуациях. Словом, пожурили и забыли: один случай – случай, а на результате для команды это, к счастью, решающим образом не сказалось.

Но для "Селтика" это было просто безразмерное счастье, после чего тот же О`Райли мог принести ему победу дважды. Однако сначала ему помешал Трубин, а затем, на 88-й минуте был упущен последний шанс: мяч пролетел мимо ворот, а хозяева поля – мимо кассы. И с таким-то счастьем они оказались таки на свободе – в смысле: вам спасибо, вы свободны.

При этом, полагаю, имея с полдюжины моментов у ворот "Шахтера", уж они-то на свой второй гол точно "наиграли". У команды Йовичевича было четыре реальных возможности забить: до гола Мудрика еще дважды могли сравнять счет он же и Зубков (хотя в последнем случае, скорее Траоре – если бы взял на себя, а не загнал партнера в глухой угол).

Больше О`Райли в "Селтике" запомнился лишь автор забитого мяча Якомакис – самый опасный у соперников. Ну а у нас больше трижды выручавшего Трубина – только Игрок матча. Мудрик принял ключевое участие во всех голевых эпизодах "Шахтера" - того же Траоре к воротам вывел тоже он.

Но главное не это. Пусть фрагментами, но Михаил смотрелся неким инородным телом на фоне общей картины игры. Не хотелось бы громких сравнений, но местами в составе нашей команды он действительно выглядел инопланетным гостем. В "Шахтере" этому уровню, как по мне, пытался как-то соответствовать лишь один Зубков, да и тот не всегда успешно.

Мы его теряем? Впрочем, вопрос поставлен неверно: как скоро мы его потеряем? Хватит ли у руководства клуба мудрого терпения дотянуть хотя бы до конца сезона? Ведь "Шахтер" без Мудрика потеряет минимум треть своего потенциала. Если не больше.

Как болельщика украинского футбола, меня абсолютно не интересует, сколько на этом заработает клуб. Я хочу видеть его в украинском клубе и болеть за него здесь. Давненько уже не сотворяю себе кумиров в этом командном виде спорта, а команды, в которых болею за Мудрика – это "Шахтер" и сборная страны.

Никогда не понимал, почему я должен болеть за условный "Милан", лишь на том основании, что там играет Шевченко. А особенно – когда видел, как он порой недорабатывает в сборной, имея другой, в общем-то естественный для профи приоритет. От его же успехов в Серии А или Лиге чемпионов в составе иностранного клуба не было ни холодно, ни жарко. Наверное, вы найдете и другие, более современные примеры.

С другой стороны, уровень нынешнего "Шахтера" Мудрик точно перерос. Я уже молчу об уровне лиги, в которой он играет. С точки зрения дальнейшего роста игрока, возразить нечего, иначе буду выглядеть неадекватно. Но с одним обязательным условием: чтобы на выходе мы получили исторического лидера сборной Украины. И меня совершенно не интересует любимцем фанатов какого европейского клуба он станет.

Человек, который делится здесь с вами своими мыслями, всю жизнь интересовался футболом в совершенно четко очерченных границах: национальный сезон, еврокубки с участием наших (позже – плюс плей-офф Лиги чемпионов), официальные матчи сборной и финальные турниры Кубка мира и Евро.

Что касается зарубежных чемпионатов, то как сказал бы персонаж из старого фильма: "Это папа у нас от джаза с ума сходит, а ребятам до фени". Что выросло, то выросло: важен лишь системный интерес, а смотреть всю условную АПЛ подряд не смогу физически, да и не тянет. Как-то так. Поэтому лично я Мудрика таки-потеряю. А вам искренне желаю наслаждаться его игрой в топах-европах.

Надеюсь, теперь понятно, почему поединок с "Селтиком" стал для меня настоящим лучом света в темном царстве. Как, впрочем, и весь групповой турнир "Шахтера". Да, уже сейчас – невзирая на то, чем он закончится.

Перед стартом Лиги чемпионов я говорил вам, что нашим конкурентом будет "Селтик", а целью – выход в плей-офф Лиги Европы. Задача решена, хоть тогда мне в это не верилось, и она была озвучена просто потому, что в спорте иначе нельзя.

Отнюдь не зря Йовичевич и компания так радовались вчера этой ничьей. Для "Шахтера" сегодня это потолок. И, вы уж простите, но я не верю в победу над набравшим ход и вернувшимся в себя "Лейпцигом". К слову, напомню: свою единственную победу в группе мы одержали, когда он был не в себе. Поэтому не стоит переоценивать ни ее, ни общий итог.

Да и не нужна она нам нынче, эта Лига чемпионов. Нам нужен не опыт поражения от солидной команды, а турнир, в котором наш представитель смог бы продержаться как можно дольше. Чтобы было за кого болеть. И повторюсь, финансовая сторона вопроса – проблемы клуба. А болельщику нужен футбол. Чем больше – тем лучше.