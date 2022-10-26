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Бондарь: Надеюсь, что матч с Лейпцигом будет не самым важным в нашей жизни, в моей карьере
Лейпциг нужно обыгрывать
Фото: ФК Шахтер
Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь поделился впечатлениями от
– Команда уже радуется евровесне?
– Радуемся тому, что добились положительного результата, позволяющего продолжать путь в еврокубках. Этой командой мы впервые играем в Лиге чемпионов и для нас это большой шаг вперед. Однако у нас еще есть, скажем так, суперфинал – очень важный матч для всех болельщиков, для президента клуба, для команды. Это матч, который позволит показать все наши качества, которые мы демонстрировали на протяжении предыдущих пяти игр, и заработать три очка для того, чтобы пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов.
– Если сравнить первый матч с "Селтиком" и сегодняшний – не казалось ли, что соперник был настроен серьезнее?
– Вы видели и слышали болельщиков, которые просто гонят команду все время вперед. Когда за тебя так переживают, ты не можешь просто отбывать номер и отдаешь все силы на поле. И они это делали. Однако мы достойно противостояли сопернику и провели хороший матч.
– Как тебе атмосфера и насколько сильно ощущалось давление болельщиков?
– Первые 5–10 минут было тяжело, но дальше мы справились, игра уже переходила "из рук в руки": иногда мы вели, иногда "Селтик" контролировал мяч – был более ровный тайм. Хорошо, что смогли претерпеть эти первые минуты и стартовое давление, которое показывает "Селтик" с каждой командой – с "Реалом", "Лейпцигом". Когда они в течение первых минут активно прессингуют и играют именно на половине поля соперника.
– Что привело к пропущенному мячу?
– Будем разбирать этот эпизод позднее. Сейчас рады тому, что есть, а потом с командой и тренерами сделаем выводы, чтобы больше такого не повторялось.
– Можно ли сказать, что матч с "Лейпцигом" станет самым важным на этом этапе твоей карьеры и для нынешнего "Шахтера"?
– Я надеюсь, это будет не самый важный матч в нашей жизни, в моей карьере и в карьере ребят, ведь мы очень стремимся попасть в 1/8 финала Лиги чемпионов. Мечтаем быть там и сделаем все для того, чтобы "Шахтер" был в 1/8 финала Лиги чемпионов.
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