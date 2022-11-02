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Марко Розе: Играть на ничью с Шахтером не может быть разумным решением

Лига Чемпионов
(2 голосов)

"Лейпцигу" важно не проиграть, чтобы выйти в плей-офф ЛЧ

Марко Розе: Играть на ничью с Шахтером не может быть разумным решением

Фото: shakhtar.com

Новина українською

Главный тренер "Лейпцига" Марко Розе поделился ожиданиями от матча c "Шахтером" в рамах шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

– Какова кадровая ситуация в команде?

– Амаду Айдара возобновил тренировки и прилетел с нами, но в завтрашней игре он не примет участия. При этом мы рассчитываем на Яниса Бласвиха, который готов нам помочь. И это для нас очень важно. Симакан также был сегодня на тренировке и получил "зеленый свет".

– Вас еще не было в команде, когда "Лейпциг" играл первый матч с "Шахтером". Какого вы мнения о сопернике и чего ждете от завтрашней встречи?

– У меня уже был опыт игры против "Шахтера" два года тому назад. Но сейчас состав команды изменился. Я считаю, что команда классная: много смелости, много работоспособности, очень хорошие защитники. А такие игроки, как Мудрик и Степаненко, очень выделяются и являются направляющими.

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– Вам завтра достаточно не проиграть. Будете ли довольны ничьей?

– Играть на ничью никогда не может быть разумным решением. Мы знаем, против кого играем, знаем, что наш соперник играет за свою страну и делает это очень качественно. Но мы хотим показать красивый футбол и настроены на победу.

– Что думаете о ситуации в Украине и положении "Шахтера"?

– Я уже говорил о ситуации в Украине, а именно о войне. Конечно, это тяжело для "Шахтера" – быть так далеко от дома и преодолевать все это. Но я больше ничего не могу сказать по этой теме. Единственное, что мы можем, – поддерживать Украину. Думаю, люди в Германии поддерживают именно Украину. Естественно, это сложная эмоциональная ситуация и это сложно переживать, особенно ребятам на поле, которые представляют свою страну. Но что мы еще можем делать, кроме как выходить на поле, играть в футбол и продолжать жить нормальной жизнью. Хотя она и не является нормальной, - сказал Розе.

Матч "Шахтер" - "Лейпциг" пройдет сегодня, 2 ноября в 19:45.

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В статье: Шахтер (Донецк) РБ Лейпциг Марко Розе
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Источник:
shakhtar.com

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