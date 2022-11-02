Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Успех или провал? Шахтер занял 3-е место в группе ЛЧ - турнирная таблица
Горняки сыграют в Лиге Европы
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Донецкий Шахтер разгромно проиграл Лейпцигу. в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов.
Быки, закрепив свой успех, остались на 2-м месте.
Ну и в параллельном матче Реал разгромил Селтик 5:1.
Таким образом, в весеннюю часть ЛЧ проходят Реал и Лейпцииг, в Лиге Европы сыграет Шахтер, ну и Селтик – главный аутсайдер группы.
Хороший это результат для горняков, или нет, это уже судить вам.
Популярное сейчас
- Шахтер - РБ Лейпциг: смотреть онлайн, прямая трансляция матча Лиги Чемпионов
- Официально: Суспільне и MEGOGO будут показывать ЧМ-2022 в Украине
- Осталось два места. Уже известны 14 участников 1/8 финала Лиги чемпионов
- Шахтер - РБ Лейпциг. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 2 ноября 2022
- Красотка дня. Как Анна Левандовская поддерживала своего мужа на трибунах Камп Ноу. ФОТО
- Семейная идиллия. Александр и Влада Зинченко поделились милой фотосессией з дочерью. ФОТО