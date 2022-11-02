Успех или провал? Шахтер занял 3-е место в группе ЛЧ - турнирная таблица

Донецкий Шахтер разгромно проиграл Лейпцигу. в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов.

Горняки уступили со счетом 0:4 , и таким образом, остались на 3-м месте в группе.

Быки, закрепив свой успех, остались на 2-м месте.

Ну и в параллельном матче Реал разгромил Селтик 5:1.

Таким образом, в весеннюю часть ЛЧ проходят Реал и Лейпцииг, в Лиге Европы сыграет Шахтер, ну и Селтик – главный аутсайдер группы.

Хороший это результат для горняков, или нет, это уже судить вам.