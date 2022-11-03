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Без турнирной интриги. Манчестер Сити - Севилья 3:1. Обзор матча и видео голов
Манчестер Сити - Севилья ⋉ 3:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 02.11.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - ФК Севілья / автор невідомий
Этот матч не имел турнирной интриги. Но даже при таких условиях "Манчестер Сити" не дал слабины, хотя на определенном отрезке игры "Севильи" удавалось удерживать ничью.
В общем-то, закономерный результат матча и всей борьбы в группе. "Ман Сити" – в плей-офф, "Севилья" – в Лиге Европы. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча.
Лига чемпионов, группа G, шестой тур. Манчестер, “Этихад”
“Манчестер Сити” – “Севилья” 3:1
Голы: Льюис 52, Альварес 73, Марез 83 – Мир 31
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