Без турнирной интриги. Манчестер Сити - Севилья 3:1. Обзор матча и видео голов

Этот матч не имел турнирной интриги. Но даже при таких условиях "Манчестер Сити" не дал слабины, хотя на определенном отрезке игры "Севильи" удавалось удерживать ничью.

В общем-то, закономерный результат матча и всей борьбы в группе. "Ман Сити" – в плей-офф, "Севилья" – в Лиге Европы. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча.

Лига чемпионов, группа G, шестой тур. Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” – “Севилья” 3:1

Голы: Льюис 52, Альварес 73, Марез 83 – Мир 31