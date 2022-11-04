Худжамов: Этот еврокубковый сезон показал, что украинские футболисты тоже чего-то стоят

Экс-голкипер "Мариуполя", "Металлиста" и "Шахтера" Рустам Худжамов высказался о выступлении представителей Украины в еврокубках.

"Этот еврокубковый сезон показал, что украинские футболисты тоже чего-то стóят. До сих пор в " Шахтере " своих воспитанников к основному составу не подпускали. Но когда в условиях войны клуб потерял всех легионеров, пришлось делать ставку на своих — и оказалось, что они замечательные.

Проблемы "Динамо" — из-за неправильной подготовки к сезону. Когда началась война, они долго не знали, что делать, потом загнали себя этими выставочными матчами по всей Европе. И когда стало понятно, что и чемпионат Украины будет, и в еврокубках надо играть, им не хватило сил", — сказал Худжамов.