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Самые дорогие клубы плей-офф Лиги чемпионов 22/23 – Видео
Новое видео Кости Фолстена
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates
Групповой этап Лиги чемпионов уже отгремел, нам известны все участники плей-офф. Среди лучших, как всегда, "Реал" Мадрид, "Ливерпуль", "Бавария", "ПСЖ", "Манчестер Сити" и "Челси", но есть и менее популярные команды по типу "Брюгге" и "Бенфики".
В своем новом видео украинский блоггер Костя Фолстен решил рассказать, состав какой из этих команд является самым дорогим! Досмотрите ролик до конца, если хотите удивить себя. Приятного просмотра!
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