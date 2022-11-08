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Самые дорогие клубы плей-офф Лиги чемпионов 22/23 – Видео

Лига Чемпионов
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Новое видео Кости Фолстена

Самые дорогие клубы плей-офф Лиги чемпионов 22/23 – Видео

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

Новина українською

Групповой этап Лиги чемпионов уже отгремел, нам известны все участники плей-офф. Среди лучших, как всегда, "Реал" Мадрид, "Ливерпуль", "Бавария", "ПСЖ", "Манчестер Сити" и "Челси", но есть и менее популярные команды по типу "Брюгге" и "Бенфики".

В своем новом видео украинский блоггер Костя Фолстен решил рассказать, состав какой из этих команд является самым дорогим! Досмотрите ролик до конца, если хотите удивить себя. Приятного просмотра!

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В статье: Лига чемпионов Фолстен
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