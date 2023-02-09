Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Козловский: Победа над Интером - ответ тем скептикам, которые с недоверием относились к нашему попаданию в Юношескую ЛЧ
Рух в драматичном поединке прошел Интер
fcrukh.com
Президент "
"После такой победы пульс действительно зашкаливает. Хочу поблагодарить ребят. Учитывая те кадровые проблемы, с которым столкнулась команда, фактически выпали три основных футболиста. Было тяжело, но у ребят горел огонь, они дрались, как казаки. За честь клуба, за честь страны. Я думаю, что у такой команды, у таких ребят есть будущее. Такие футболисты действительно будут прославлять нашу страну. Я горд за них, за характер, который показала наша команда.
Эта игра и результат являются ответом тем скептикам, которые с недоверием относились к нашему попаданию в Юношескую лигу УЕФА, а еще более скептически относились к результатам. Я горд, что мы не подвели тех, кто в нас верил. А еще за то, что скептиков, которые нам не верили, мы теперь сделали нашими симпатиками.
Действительно – для нас это как сон. И этот сон продолжается. Я сказал ребятам в раздевалке: я благодарю бога и молю бога, чтобы мы еще долго не просыпались. Думаю, что этот сон будет продолжаться. И не только в этом году, но и в будущем. Потому что наша Академия, дети, которых мы воспитываем, действительно имеют будущее. Этот фанатизм, эта вера в наших украинских ребят передаются футболистам.
Вы видели, в "Интере" играли 12 сборников разных стран Европы. Это собранные футболисты – из Ирландии, Сербии, Хорватии, Франции, других стран. А у нас – наши родные украинские детки, которые, собственно, в таких матчах становятся настоящими футболистами. Я действительно горд за наш украинский футбол! Несмотря на все проблемы, на продолжающуюся у нас войну, он живет и борется", - сказал Козловский.
Популярное сейчас
- ISW: В одной из областей Украины россияне уже начали наступление
- Держа темп в тысячу россиян в день. Генштаб – о потерях оккупантов за 8 февраля
- Когда Малиновский приносит победу. Марсель – ПСЖ 2:1. Видео голов и обзор матча
- Рух в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА: когда жеребьевка, потенциальные соперники и дата матча
- Известный уличный художник посвящает работы Месси и создает шедевры в Буче и Ирпене. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка самого дорогого футболиста в истории АПЛ. ФОТО
Новости по теме
- 19:37 Украинские Львовская табачная фабрика подала в суд на Александра Поврознюка за высказывания в сторону Григория Козловского
- 10:42 Украинские Поворознюк: Козловский - не мышь. Он целая крыса, чтобы так воровать у народа
- 15:29 Украинские Береза: Козловский хочет доказать что-то – пусть едет ко мне в окоп