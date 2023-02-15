Боруссия Д – Челси: затянут ли Мудрик, Феликс и Фернандес Лондон в четвертьфинал Лиги чемпионов

Лига чемпионов. 1/8 финала

15 февраля. 22.00. Дортмунд. Сигнал Идуна Парк

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Прогноз от Parimatch Ukraine:

Победа "Боруссии" Д – 2.50

Победа "Челси" – 2.90

Ничья – 3.35

Лондон

"Челси" возвращается в Лигу чемпионов после провального отрезка в домашних турнирах. "Синие" вылетели из всех английских кубков, а в чемпионате Англии скатились на девятое место. Чтобы исправить ситуацию, клуб зимой потратил 329 млн. евро на новичков, среди которых оказался и Михаил Мудрик. Но пока это не особенно помогло, по крайней мере, украинец принял участие в трех матчах - все закончились вничью (0:0 с "Ливерпулем" и "Фулгемом", 1:1 – с "Вест Хэмом"). В целом же Мудрик, Жоау Феликс, Энцо Фернандес, Нони Мадуэке и Давид Датро Фофана на всех пока оформили 1+1 по системе "гол+пас". И все идет к тому, что "Челси" не будет играть в еврокубках следующего сезона. Поэтому от этого розыгрыша следует брать по максимуму, пока тут все удается. В группе Лиги чемпионов лондонцы финишировали первым, обойдя "Милан", проиграв первый матч загребскому "Динамо" и попрощавшись с Тухелем.

Дортмунд

"Боруссия" – одна из тех команд, которая после перерыва на чемпионат мира заиграла новыми красками. Команда Эдина Терзича выиграла все 6 матчей в домашних турнирах, забив при этом 17 мячей, и практически догнала "Баварию" в чемпионской гонке. От первого места их отделяет всего 3 очка (от идущего вторым берлинского "Униона" - 2).

В пользу немецкой команды и домашние стены. За 12 матчей на "Сигналь Идуна Парк" в этом сезоне они уступили только один раз и 8 раз побеждали. На родной арене черно-желтые не проиграли "Баварии" (2:2) в чемпионате и "Ман Сити" в ЛЧ (0:0).

Зимой "Боруссия" решила сразу несколько важных кадровых вопросов. Во-первых, продлила контракт с 18-летним Юсуфой Мукоко, кроме того, подписала правого защитника своего прямого конкурента за титул в Бундеслиге "Униона" Юлиана Рюэрсона, и к радости болельщиков попрощалась с Торганом Азаром, который перешел за ПСВ. Правда, юный талант дортмундцев Мукоко с "Челси" не сыграет. Нападающий травмировался в матче с "Вердером" и пропустит до 6 недель.

Прогноз от Parimatch Ukraine

Аналитики первого легального букмекера в Украине и официального партнера "Челси" именно лондонцев считают потенциальными четвертьфиналистами. Коэффициент на выход команды Поттера в следующую стадию Лиги чемпионов – 1:59, на Дормунд – 2:45. А вот в матче на "Сигнал Идуна Парк" эксперты отдают незначительное предпочтение хозяевам. Поставить на победу "Боруссии" можно с коэффициентом 2.50. Выигрыш гостей предложен с котировкой 2:90, ничья идет за 3:35.

Синие подходят к матчам 1/8 финала ЛЧ не в лучшей форме. Команда выиграла всего два из последних 12 матчей во всех турнирах и потерпела шесть поражений. Поставить на то, что лондонцы не проиграют в Дортмунде, можно с коэффициентом 1.57. Самый вероятный результат первого матча этого поединка – ничья 1:1. Котировки – 6.70.

Команды ни разу не встречались между собой, так что ждем дебюта. Выбирай своих любимцев и заряжай на Лигу чемпионов вместе с Parimatch Ukraine!