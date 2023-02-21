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Потрясающее начало. Дарвин Нуньес забил Реалу уже на четвертой минуте. ВИДЕО

Лига Чемпионов
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Ливерпуль вышел вперед

Потрясающее начало. Дарвин Нуньес забил Реалу уже на четвертой минуте. ВИДЕО

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В матче 1/8-й финала Лиги чемпионов между собой играют "Ливерпуль" и "Реал". Англичане со старта начали очень активно и эта активность принесла свои плоды. На четвертой минуте Дарвин Нуньес шикарным ударом пяткой замкнул передачу от Мо Салаха.

Следить за ходом матча "Ливерпуль" – "Реал" можно в текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

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В статье: Реал (Мадрид) Ливерпуль Дарвин Нуньес
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