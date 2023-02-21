Потрясающее начало. Дарвин Нуньес забил Реалу уже на четвертой минуте. ВИДЕО

В матче 1/8-й финала Лиги чемпионов между собой играют "Ливерпуль" и "Реал". Англичане со старта начали очень активно и эта активность принесла свои плоды. На четвертой минуте Дарвин Нуньес шикарным ударом пяткой замкнул передачу от Мо Салаха.

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