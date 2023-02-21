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Ливерпуль – Реал. 2:2. Алиссон тоже привозит фантастический гол на свои ворота
Ответ на ошибку Куртуа
Фото: twitter.com/LFC / Автор: неизвестен
Команды забили по одному курьезному мячу в матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" – "Реал". В этот раз привез тоже вратарь, но уже команды-соперника.
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Алиссон получил передачу от защитника и пытаясь вынести мяч ударил прямо в Винисиуса, от которого мяч практически по баллистической траектории попал в ворота за спиной голкипера.
36' Винисиус Жуниор – 2:2.
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