  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Ливерпуль – Реал. 2:2. Алиссон тоже привозит фантастический гол на свои ворота
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ливерпуль – Реал. 2:2. Алиссон тоже привозит фантастический гол на свои ворота

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Ответ на ошибку Куртуа

Ливерпуль – Реал. 2:2. Алиссон тоже привозит фантастический гол на свои ворота

Фото: twitter.com/LFC / Автор: неизвестен

Новина українською

Команды забили по одному курьезному мячу в матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" – "Реал". В этот раз привез тоже вратарь, но уже команды-соперника.

Читайте такжеЛиверпуль – Реал. 2:0. Куртуа подскользнулся перед Салахом и привез гол на свои ворота – Видео

Алиссон получил передачу от защитника и пытаясь вынести мяч ударил прямо в Винисиуса, от которого мяч практически по баллистической траектории попал в ворота за спиной голкипера.

36' Винисиус Жуниор – 2:2.

По теме
yellow-arrow
Ливерпуль - Реал 2:5. Красота и величие Мадрида
yellow-arrow
ЛЧ. Айнтрахт - Наполи 0:2. На классе, Оси и Хвиче
yellow-arrow
Ливерпуль впервые в своей истории пропустил пять мячей на своем поле в еврокубковом матче
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Ливерпуль Алиссон Бекер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде