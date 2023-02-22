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Радость, потом грусть. Интернет взорвался от эмоций Каррагера во время матча Ливерпуль – Реал

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Поединок любимой команды как маленькая жизнь

Радость, потом грусть. Интернет взорвался от эмоций Каррагера во время матча Ливерпуль – Реал

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

21 февраля английский "Ливерпуль" у себя дома на "Энфилде" уступил со счетом 2:5 мадридскому "Реалу". Все начиналось довольно круто для "красных": они быстро забили, потом удвоили свое преимущество, однако пропустили два мяча еще до перерыва, а во втором тайме рассыпались и вытащили снаряд из сетки еще трижды.

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Конечно же, экс-защитник мерсисайдцев и британский футбольный эксперт Sky Sports Джейми Каррагер наблюдал за событиями матча.

В Твиттере очень активно собирает просмотры ролик, на котором можно увидеть эмоции Каррагера во время поединка. Сначала он кричал и праздновал голы, а потом уже едва себя сдерживал, даже матерился:

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В статье: Лига чемпионов Джейми Каррагер Реал (Мадрид) Ливерпуль
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