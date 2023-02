Радость, потом грусть. Интернет взорвался от эмоций Каррагера во время матча Ливерпуль – Реал

21 февраля английский "Ливерпуль" у себя дома на "Энфилде" уступил со счетом 2:5 мадридскому "Реалу". Все начиналось довольно круто для "красных": они быстро забили, потом удвоили свое преимущество, однако пропустили два мяча еще до перерыва, а во втором тайме рассыпались и вытащили снаряд из сетки еще трижды.

Конечно же, экс-защитник мерсисайдцев и британский футбольный эксперт Sky Sports Джейми Каррагер наблюдал за событиями матча.

В Твиттере очень активно собирает просмотры ролик, на котором можно увидеть эмоции Каррагера во время поединка. Сначала он кричал и праздновал голы, а потом уже едва себя сдерживал, даже матерился:

???? Jamie Carragher going through all the emotions of Liverpool v Real Madrid last night!#LIVRMA #LFC #UCL pic.twitter.com/RGWBJ2JiZi