  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Сапуга: Мы творили историю Руха в Юношеской лиге УЕФА
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сапуга: Мы творили историю Руха в Юношеской лиге УЕФА

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Юношеская команда дошла до стадии 1/8 финала

Сапуга: Мы творили историю Руха в Юношеской лиге УЕФА

Фото: ФК Рух

Новина українською

Полузащитник "Руха" Марко Сапуга подвел итоги матча с "Миланом" (0:1) в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.

"Конечно, после этого поражения трудно что-то говорить. Но мы с командой прошли долгий путь, творили историю клуба и будем дальше это делать. Думаю, что мы зашли в Юношеской лиге УЕФА достаточно далеко, до стадии 1/8 финала, но хотели пройти еще дальше.

Читайте такжеТренер Руха U-19: Наши футболисты расстроены, они хотели чтобы этот сон продолжался

"Милан" – хороший соперник с большой историей. В составе команды сильные исполнители, а особенно в атаке, я считаю. Досадно пропускать гол на 85-й минуте. Но после этого мы не опустили руки, стремились сравнять счет до последних минут матча, чтобы по крайней мере дотянуть до серии послематчевых пенальти.

Теперь нужно двигаться дальше. Хочу также поблагодарить ВСУ, которые позволяют нам играть в футбол. Слава Украине!", - цитирует хавбека пресс-служба "желто-черных".

Читайте такжеКонец европейской сказки. Милан U-19 - Рух U-19 1:0. Видео гола и обзор матча
По теме
yellow-arrow
Тренер Руха U-19: Наши футболисты расстроены, они хотели чтобы этот сон продолжался
yellow-arrow
Конец европейской сказки. Милан U-19 - Рух U-19 1:0. Видео гола и обзор матча
yellow-arrow
Рух U-19 завершает свои выступления в Юношеской лиге УЕФА
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юношеская Лига УЕФА Рух (Львов) Марко Сапуга Рух U19 (Львов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fcrukh.com

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде