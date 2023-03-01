Сапуга: Мы творили историю Руха в Юношеской лиге УЕФА

Полузащитник "Руха" Марко Сапуга подвел итоги матча с "Миланом" (0:1) в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.

"Конечно, после этого поражения трудно что-то говорить. Но мы с командой прошли долгий путь, творили историю клуба и будем дальше это делать. Думаю, что мы зашли в Юношеской лиге УЕФА достаточно далеко, до стадии 1/8 финала, но хотели пройти еще дальше.

"Милан" – хороший соперник с большой историей. В составе команды сильные исполнители, а особенно в атаке, я считаю. Досадно пропускать гол на 85-й минуте. Но после этого мы не опустили руки, стремились сравнять счет до последних минут матча, чтобы по крайней мере дотянуть до серии послематчевых пенальти.

Теперь нужно двигаться дальше. Хочу также поблагодарить ВСУ, которые позволяют нам играть в футбол. Слава Украине!", - цитирует хавбека пресс-служба "желто-черных".