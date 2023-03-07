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Бавария – Пари Сен-Жермен. АУДИО онлайн трансляция ответного матча 1/8 финала ЛЧ
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
Журналист UA-Футбол прокомментирует второй поединок 1/8 финала главного клубного европейского турнира между "Пари Сен-Жермен" и мюнхенской "Баварией".
Вновь немецкая машина играет против французской доминанты. С августовского "пандемического" финала ЛЧ прошло уже почти 3 года, команды успели встретиться уже трижды, и вот теперь вновь сыграют друг с другом, чтобы закрыть все вопросы на текущем этапе ЛЧ. Отразится ли на "ПСЖ" потеря Неймара? Будет ли сушить игру Нагельсманн? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 8 марта – в 21:50 по киевскому времени.
Комментатор и режиссер трансляции: Влад Петрушевский
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