Бавария – Пари Сен-Жермен. АУДИО онлайн трансляция ответного матча 1/8 финала ЛЧ

Журналист UA-Футбол прокомментирует второй поединок 1/8 финала главного клубного европейского турнира между "Пари Сен-Жермен" и мюнхенской "Баварией".

Вновь немецкая машина играет против французской доминанты. С августовского "пандемического" финала ЛЧ прошло уже почти 3 года, команды успели встретиться уже трижды, и вот теперь вновь сыграют друг с другом, чтобы закрыть все вопросы на текущем этапе ЛЧ. Отразится ли на "ПСЖ" потеря Неймара? Будет ли сушить игру Нагельсманн? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 8 марта – в 21:50 по киевскому времени.

Комментатор и режиссер трансляции: Влад Петрушевский