Тоттенхэм – Милан. Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Для обеих команд это очень сложный сезон. Обе команды могут не попасть в топ-4 в своей национальной лиге. Поэтому обеим нужна Лига чемпионов, утверждение здесь. После первого матча небольшое преимущество имеет "Милан" (1:0), но "Тоттенхэм" еще не сказал своего последнего слова.

Матч Лиги чемпионов состоится в среду, восьмого марта, в 22:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO (официальный транслятор еврокубков в Украине). Смотреть можно прямо в этой новости.

8 марта. 22:00. Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Лондон. "Тоттенхэм Стэдиум"

"Тоттенхэм" - "Милан"

Главный арбитр: Клеман Тюрпен

Результат первого матча: 0:1