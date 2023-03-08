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Тоттенхэм – Милан. Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Тоттенхэм - Милан: Смотреть Онлайн ⋇ Видео трансляция матча ⋇ 08.03.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Тоттенхэм – Милан. Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Для обеих команд это очень сложный сезон. Обе команды могут не попасть в топ-4 в своей национальной лиге. Поэтому обеим нужна Лига чемпионов, утверждение здесь. После первого матча небольшое преимущество имеет "Милан" (1:0), но "Тоттенхэм" еще не сказал своего последнего слова.

Матч Лиги чемпионов состоится в среду, восьмого марта, в 22:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO (официальный транслятор еврокубков в Украине). Смотреть можно прямо в этой новости.

8 марта. 22:00. Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
Лондон. "Тоттенхэм Стэдиум"
"Тоттенхэм" - "Милан"
Главный арбитр: Клеман Тюрпен
Результат первого матча: 0:1

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Милан
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