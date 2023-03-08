Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тоттенхэм – Милан. Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Тоттенхэм - Милан: Смотреть Онлайн ⋇ Видео трансляция матча ⋇ 08.03.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Для обеих команд это очень сложный сезон. Обе команды могут не попасть в топ-4 в своей национальной лиге. Поэтому обеим нужна Лига чемпионов, утверждение здесь. После первого матча небольшое преимущество имеет "Милан" (1:0), но "Тоттенхэм" еще не сказал своего последнего слова.
Матч Лиги чемпионов состоится в среду, восьмого марта, в 22:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO (официальный транслятор еврокубков в Украине). Смотреть можно прямо в этой новости.
8 марта. 22:00. Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
Лондон. "Тоттенхэм Стэдиум"
"Тоттенхэм" - "Милан"
Главный арбитр: Клеман Тюрпен
Результат первого матча: 0:1
Популярное сейчас
- На пьяную голову. Звезда Ман Сити приставал к женщинам, снимая перед ними штаны
- Шахтер против Базеля в заочной борьбе – как основа. Но и Турция активна в Таблице коэффициентов
- Шахтер - Фейеноорд: где и когда смотреть матч Лиги Европы
- ЛЧ. Челси - Боруссия Дортмунд 2:0. Уверенный выход в четвертьфинал
- Гусев женился в третий раз. Избранницей стала дочь скандального депутата от ОПЗЖ. ФОТО
- Красотка дня. Великолепная жена одного из лидеров Шахтера. ФОТО