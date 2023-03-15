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Реал Мадрид опубликовал состав на ответный матч с Ливерпулем: Бензема в составе

Лига Чемпионов
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Чуамени подменяет Камавинга

Реал Мадрид опубликовал состав на ответный матч с Ливерпулем: Бензема в составе

Фото: https://twitter.com/realmadrid

Новина українською

"Реал" опубликовал состав на ответный матч 1/8 с "Ливерпулем". Встреча начнется в 22:00.

Карим Бензема вернулся в состав, успев восстановиться после повреждения. Вместо Орельена Чуамени выйдет на поле Эдуардо Камавинга.

Состав "Реала":

  • Куртуа;
  • Карвахаль;
  • Милитао;
  • Рюдигер;
  • Начо;
  • Кроос;
  • Модрич;
  • Камавинга;
  • Винисиус;
  • Вальверде;
  • Бензема.

Первый матч завершился со счетом 5:2 в пользу "Реала". "Ливерпулю" нужно забивать 4, чтобы пройти дальше.

Перед матчем Анчелотти заявил, что "Ливерпуль" в более удобном положении, так как им нечего терять.

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В статье: Лига чемпионов Реал (Мадрид) Ливерпуль
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