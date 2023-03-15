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Реал Мадрид опубликовал состав на ответный матч с Ливерпулем: Бензема в составе
Чуамени подменяет Камавинга
Фото: https://twitter.com/realmadrid
"Реал" опубликовал состав на ответный матч 1/8 с "Ливерпулем". Встреча начнется в 22:00.
Карим Бензема вернулся в состав, успев восстановиться после повреждения. Вместо Орельена Чуамени выйдет на поле Эдуардо Камавинга.
Состав "Реала":
- Куртуа;
- Карвахаль;
- Милитао;
- Рюдигер;
- Начо;
- Кроос;
- Модрич;
- Камавинга;
- Винисиус;
- Вальверде;
- Бензема.
????✅ ¡Nuestro ???????? inicial ???? @LFC! #UCL pic.twitter.com/nqMtkqqGsE— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 15, 2023
Первый матч завершился со счетом 5:2 в пользу "Реала". "Ливерпулю" нужно забивать 4, чтобы пройти дальше.
Перед матчем Анчелотти заявил, что "Ливерпуль" в более удобном положении, так как им нечего терять.
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