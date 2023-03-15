Реал Мадрид опубликовал состав на ответный матч с Ливерпулем: Бензема в составе

"Реал" опубликовал состав на ответный матч 1/8 с "Ливерпулем". Встреча начнется в 22:00.

Карим Бензема вернулся в состав, успев восстановиться после повреждения. Вместо Орельена Чуамени выйдет на поле Эдуардо Камавинга.

Состав "Реала":

Куртуа;

Карвахаль;

Милитао;

Рюдигер;

Начо;

Кроос;

Модрич;

Камавинга;

Винисиус;

Вальверде;

Бензема.

Первый матч завершился со счетом 5:2 в пользу "Реала". "Ливерпулю" нужно забивать 4, чтобы пройти дальше.

Перед матчем Анчелотти заявил, что "Ливерпуль" в более удобном положении, так как им нечего терять.