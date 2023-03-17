Сегодня состоится жеребьевка четвертьфиналов Лиги Чемпионов, Лиги Европы и Лиги Конференций

1/8 финалов еврокубковых турниров позади – в Лиге Чемпионов, Лиге Европы и Лиге Конференций осталось по восемь команд. В пятницу, 17 марта, состоится жеребьевка четвертьфинала, а в случае ЛЕ и ЛК еще и полуфинала с финалом турниров.

В этот раз не будет сеяных и несеянных, не будет ограничений на встречи команд из одной ассоциации. Простой свободный жребий. Первым его бросят в Лиге Чемпионов: начало в 13:00 по киевскому времени

Кто сыграет в Лиге Чемпионов

"Бавария"

"Бенфика"

"Интер"

"Манчестер Сити" "Милан"

"Наполи"

"Реал"

"Челси"

Жеребьевка Лиги Европы начнется в 14:00 по Киеву. Каждой паре четвертьфинала будет присвоен порядковый номер от 1 до 4, после чего состоится жеребьевка полуфинала и финала.

Кто сыграет в Лиге Европы

"Байер"

"Манчестер Юнайтед"

"Рома"

"Севилья" "Спортинг"

"Фейеноорд"

"Ювентус"

"Юнион" (Бельгия)

Жеребьевка Лиги Конференций начнется в 15:00 по киевскому времени. Процедура будет та же, что и в случае с Лигой Европы.

Кто сыграет в Лиге Конференций

"Андерлехт"

АЗ Алкмаар

"Базель"

"Вест Хэм" "Гент"

"Лех"

"Ницца"

"Фиорентина"

На UA-Футбол будет текстовая трансляция жеребьевки Лиги Чемпионов, а также максимально оперативные новости о результатах жеребьевки Лиги Европы и Лиги Конференций.