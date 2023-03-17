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Сегодня состоится жеребьевка четвертьфиналов Лиги Чемпионов, Лиги Европы и Лиги Конференций

Лига Чемпионов
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В двух турнирах вообще распишут сетку в финал

Сегодня состоится жеребьевка четвертьфиналов Лиги Чемпионов, Лиги Европы и Лиги Конференций

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

1/8 финалов еврокубковых турниров позади – в Лиге Чемпионов, Лиге Европы и Лиге Конференций осталось по восемь команд. В пятницу, 17 марта, состоится жеребьевка четвертьфинала, а в случае ЛЕ и ЛК еще и полуфинала с финалом турниров.

В этот раз не будет сеяных и несеянных, не будет ограничений на встречи команд из одной ассоциации. Простой свободный жребий. Первым его бросят в Лиге Чемпионов: начало в 13:00 по киевскому времени

Кто сыграет в Лиге Чемпионов

"Бавария"
"Бенфика"
"Интер"
"Манчестер Сити"		 "Милан"
"Наполи"
"Реал"
"Челси"

Жеребьевка Лиги Европы начнется в 14:00 по Киеву. Каждой паре четвертьфинала будет присвоен порядковый номер от 1 до 4, после чего состоится жеребьевка полуфинала и финала.

Кто сыграет в Лиге Европы

"Байер"
"Манчестер Юнайтед"
"Рома"
"Севилья"		 "Спортинг"
"Фейеноорд"
"Ювентус"
"Юнион" (Бельгия)

Жеребьевка Лиги Конференций начнется в 15:00 по киевскому времени. Процедура будет та же, что и в случае с Лигой Европы.

Кто сыграет в Лиге Конференций

"Андерлехт"
АЗ Алкмаар
"Базель"
"Вест Хэм"		 "Гент"
"Лех"
"Ницца"
"Фиорентина"

На UA-Футбол будет текстовая трансляция жеребьевки Лиги Чемпионов, а также максимально оперативные новости о результатах жеребьевки Лиги Европы и Лиги Конференций.

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В статье: Лига чемпионов Лига Европы жеребьевка Лига конференций
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