Сити не простит Реал там, где это сделал Челси. С Интером Милану придется тяжелее, чем с Наполи

Обсуждаем вторые поединки ¼ финала ЛЧ. Послушать выпуски подкастов UA-Футбол можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь. Также заходите и комментируйте на платформе Galas.

В чем недостатки сегодняшней "Баварии"? Как "Милану" удалось сдержать "Наполи"? Великолепие "Реала", затмение Упамекано, тактика Пепа, свежесть от игры Мудрика, безразличие "Интера" после 3:1 – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

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Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:38 – "Челси" – "Реал" (0:2);

05:13 – "Бавария" – "Ман Сити" (1:1);

13:50 – "Интер" – "Бенфика" (3:3);

16:18 – "Наполи" – "Милан" (1:1);

24:22 – Не попадайте в офсайд!