  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Сити не простит Реал там, где это сделал Челси. С Интером Милану придется тяжелее, чем с Наполи
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сити не простит Реал там, где это сделал Челси. С Интером Милану придется тяжелее, чем с Наполи

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Обзор ответных матчей ¼ ЛЧ и прогнозы на полуфиналы. Аудиомнение #206

Сити не простит Реал там, где это сделал Челси. С Интером Милану придется тяжелее, чем с Наполи

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем вторые поединки ¼ финала ЛЧ. Послушать выпуски подкастов UA-Футбол можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг подписывайтесь. Также заходите и комментируйте на платформе Galas.

Читайте такжеЧуда не произошло. Бавария – Манчестер Сити 1:1. Видео голов, обзор матча

В чем недостатки сегодняшней "Баварии"? Как "Милану" удалось сдержать "Наполи"? Великолепие "Реала", затмение Упамекано, тактика Пепа, свежесть от игры Мудрика, безразличие "Интера" после 3:1 – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:38 – "Челси" – "Реал" (0:2);

05:13 – "Бавария" – "Ман Сити" (1:1);

13:50 – "Интер" – "Бенфика" (3:3);

16:18 – "Наполи" – "Милан" (1:1);

24:22 – Не попадайте в офсайд!

Больше материалов автора ищите в этом Telegram-канале

По теме
yellow-arrow
Тухель о вылете из ЛЧ: Не думаю, что счет матчей отражает ход противостояния
yellow-arrow
FourFourTwo включил две победы Динамо в рейтинг самых сенсационных матчей Лиги Чемпионов
yellow-arrow
Гвардиола: Для победы в Лиге чемпионов нужно обыграть Реал. Раньше это была Барселона
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Бенфика (Лиссабон) Лига чемпионов Реал (Мадрид) Интер (Милан) Челси (Лондон) Манчестер Сити Наполи (Неаполь) Милан Дайо Упамекано Винисиус Жуниор Михаил Мудрик Эрлинг Холанд Подкаст Аудиомнение Подкасты UA-Футбол Хвича Кварацхелия Марк Кукурелья Рафаэль Леау
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде