  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Шевченко: Хочу увидеть Милан в финале ЛЧ, это было бы мечтой для всех
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шевченко: Хочу увидеть Милан в финале ЛЧ, это было бы мечтой для всех

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Легенда украинского футбола - о поединках еврокубкового турнира

Шевченко: Хочу увидеть Милан в финале ЛЧ, это было бы мечтой для всех

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший нападающий "Милана" Андрей Шевченко оценил шансы "россонери" в противостоянии с "Интером" в 1/2 финала Лиги чемпионов.

– Сможет ли "Милан" победить "Интер", как в 2003 году? Кто может стать Шевченко этой команды?

– Безусловно, да. "Милан" может повторить историю. Определяющим игроком может стать Рафаэл Леау, Сандро Тонали или Оливье Жиру. У "Милана" есть игроки, очень хорошо играющие в этом сезоне. Браим Диас и Тео Эрнандес также проводят отличный сезон.

– Финал пройдет в Стамбуле. Вы верите в судьбу?

– "Милан" уже сводил счет с "Ливерпулем" в 2007 году в Афинах. Я хотел бы увидеть "Милан" в финале, это было бы исполнением мечты для всех.

– Приятно было бы увидеть "Милан" в финале против Анчелотти?

– Оба полуфинала хорошие, в том числе "Реал" – "Манчестер Сити". Конечно, увидеть бывшего тренера "Милана" в финале против "Милана" было бы хорошо. Карло – отличный тренер. Посмотрим, - сказал Шевченко.

Напомним, "Милан" и "Интер" сыграют в полуфинале Лиги чемпионов 10 и 16 мая. Во втором полуфинале "Реал Мадрид" сыграет против "Манчестер Сити" - 9 и 17 мая. Финал пройдет 10 июня в Стамбуле.

По теме
yellow-arrow
Три команды гарантировали себе участие в групповом раунде Лиги чемпионов 2023/24
yellow-arrow
Глава УЕФА допустил, что Лига чемпионов может приехать в США
yellow-arrow
Квота победителя ЛЧ может отходить самой рейтинговой команде чемпионского отбора. Это шанс для Украины на прямую путевку в группу
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко Интер (Милан) Милан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
AllMilan.it

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде