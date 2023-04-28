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Шевченко: Хочу увидеть Милан в финале ЛЧ, это было бы мечтой для всех
Легенда украинского футбола - о поединках еврокубкового турнира
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший нападающий "Милана" Андрей Шевченко оценил шансы "россонери" в противостоянии с "Интером" в 1/2 финала Лиги чемпионов.
– Сможет ли "Милан" победить "Интер", как в 2003 году? Кто может стать Шевченко этой команды?
– Безусловно, да. "Милан" может повторить историю. Определяющим игроком может стать Рафаэл Леау, Сандро Тонали или Оливье Жиру. У "Милана" есть игроки, очень хорошо играющие в этом сезоне. Браим Диас и Тео Эрнандес также проводят отличный сезон.
– Финал пройдет в Стамбуле. Вы верите в судьбу?
– "Милан" уже сводил счет с "Ливерпулем" в 2007 году в Афинах. Я хотел бы увидеть "Милан" в финале, это было бы исполнением мечты для всех.
– Приятно было бы увидеть "Милан" в финале против Анчелотти?
– Оба полуфинала хорошие, в том числе "Реал" – "Манчестер Сити". Конечно, увидеть бывшего тренера "Милана" в финале против "Милана" было бы хорошо. Карло – отличный тренер. Посмотрим, - сказал Шевченко.
Напомним, "Милан" и "Интер" сыграют в полуфинале Лиги чемпионов 10 и 16 мая. Во втором полуфинале "Реал Мадрид" сыграет против "Манчестер Сити" - 9 и 17 мая. Финал пройдет 10 июня в Стамбуле.
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