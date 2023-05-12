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Луческу: Я бы хотел, чтобы Интер выиграл Лигу чемпионов

Лига Чемпионов
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Коуч назвал своих фаворитов турнира

Луческу: Я бы хотел, чтобы Интер выиграл Лигу чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал о своих фаворитах в полуфинальных парах текущего сезона Лиги чемпионов.

"Мне очень понравился матч "Интера" против "Милана" (2:0). Я увлекался игрой своего бывшего подопечного Генриха Мхитаряна, которого я тренировал в "Шахтере". Я послал ему сообщение с комплиментом.

Я бы хотел, чтобы "Интер" выиграл Лигу чемпионов. И из-за Мхитаряна, и из-за моей истории с клубом (Луческу тренировал "Интер" в сезоне 1998/1999 – прим.).

Я думаю, что из этой пары именно "Интер" поедет в Стамбул, чтобы сыграть в финале с "Манчестер Сити". В финале может случиться все что угодно, хотя я считаю, что "Интер имел бы больше шансов на победу, если бы ему пришлось встретиться с "Реалом", - сказал Луческу.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Реал (Мадрид) Интер (Милан) Манчестер Сити Милан
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Источник:
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