Луческу: Я бы хотел, чтобы Интер выиграл Лигу чемпионов

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал о своих фаворитах в полуфинальных парах текущего сезона Лиги чемпионов .

"Мне очень понравился матч "Интера" против "Милана" (2:0). Я увлекался игрой своего бывшего подопечного Генриха Мхитаряна, которого я тренировал в "Шахтере". Я послал ему сообщение с комплиментом.

Я бы хотел, чтобы "Интер" выиграл Лигу чемпионов. И из-за Мхитаряна, и из-за моей истории с клубом (Луческу тренировал "Интер" в сезоне 1998/1999 – прим.).

Я думаю, что из этой пары именно "Интер" поедет в Стамбул, чтобы сыграть в финале с "Манчестер Сити". В финале может случиться все что угодно, хотя я считаю, что "Интер имел бы больше шансов на победу, если бы ему пришлось встретиться с "Реалом", - сказал Луческу.