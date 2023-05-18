Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Куртуа играл с травмой в Манчестере – он может пропустить следующие матчи
Ожидаем на выход Лунина
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Реала" Тибо Куртуа играл с повреждением в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (0:4). Об этом пишет Marca.
Согласно информации издания, бельгиец повредил трицепс в матче чемпионата Испании против "Хетафе" (1:0), который состоялся на минувших выходных. Несмотря на это, Тибо вышел в стартовом составе на выездную игру против "Ман Сити" и отыграл все 90 минут.
Отмечается, что в перерыве игры у Куртуа спросили о его состоянии. Он дал понять, что готов продолжать игру, несмотря на боль. Кипер должен получить отдых, чтобы восстановиться от травмы.
Скорее всего, он пропустит поединок Ла Лиги против "Валенсии", который пройдет 21 мая. В таком случае, в основном составе "сливочных" появится Андрей Лунин.
Популярное сейчас
- Ребров подписал договор с УАФ – Фабрицио Романо
- ВСУ выжигали артиллерию оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 17 мая
- Ленс: Майдан был одной из причин, почему я решил уйти из Динамо
- Дечемпионизация. Манчестер Сити – Реал 4:0. Видео голов и обзор матча
- Пока Криш зарабатывает. Джорджина поражает воображение роскошными формами в купальнике. ФОТО
- Красотка дня. Нереальная жена немецкой звезды Манчестер Сити. ФОТО
Новости по теме
- 06:20 Зарубежные Лунин сыграет на КЧМ, Ярмоленко не вернется, обвинения против Ман Сити. Главные новости за 6 февраля
- 07:14 Зарубежные Вручение Золото мяча, гол Игнатенко, заявление Мбаппе. Главные новости за 17 октября
- 09:30 Зарубежные Милан против Ювентуса и визит Ярмоленко в Манчестер. Какой футбол смотреть на выходных