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Куртуа играл с травмой в Манчестере – он может пропустить следующие матчи

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Ожидаем на выход Лунина

Куртуа играл с травмой в Манчестере – он может пропустить следующие матчи

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Голкипер "Реала" Тибо Куртуа играл с повреждением в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (0:4). Об этом пишет Marca.

Согласно информации издания, бельгиец повредил трицепс в матче чемпионата Испании против "Хетафе" (1:0), который состоялся на минувших выходных. Несмотря на это, Тибо вышел в стартовом составе на выездную игру против "Ман Сити" и отыграл все 90 минут.

Отмечается, что в перерыве игры у Куртуа спросили о его состоянии. Он дал понять, что готов продолжать игру, несмотря на боль. Кипер должен получить отдых, чтобы восстановиться от травмы.

Скорее всего, он пропустит поединок Ла Лиги против "Валенсии", который пройдет 21 мая. В таком случае, в основном составе "сливочных" появится Андрей Лунин.

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В статье: Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Манчестер Сити Андрей Лунин
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Источник:
Marca

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