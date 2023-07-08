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Украинская бригада арбитров была назначена на матч квалификации Лиги чемпионов
Ехать не слишком далеко
Фото: ФК Верес
УЕФА назначила украинскую бригаду арбитров на матч первого раунда квалификации Лиги чемпионов.
В поединке между "Слованом" (Словакия) и ФК "Эсперанж" (Люксембург) главным рефери станет Виктор Копиевский из Кропивницкого.
На бровках ему помогут Андрей Скрипка и Александр Беркут. Четвертый рефери – Денис Шурман. Системы VAR на этом матче не будет.
Поединок состоится в словацкой столице Братиславе 12 июля. Начало – в 21:30. Это первая встреча двухматчевого противостояния.
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