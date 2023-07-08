Украинская бригада арбитров была назначена на матч квалификации Лиги чемпионов

УЕФА назначила украинскую бригаду арбитров на матч первого раунда квалификации Лиги чемпионов.

В поединке между "Слованом" (Словакия) и ФК "Эсперанж" (Люксембург) главным рефери станет Виктор Копиевский из Кропивницкого.

На бровках ему помогут Андрей Скрипка и Александр Беркут. Четвертый рефери – Денис Шурман. Системы VAR на этом матче не будет.

Поединок состоится в словацкой столице Братиславе 12 июля. Начало – в 21:30. Это первая встреча двухматчевого противостояния.