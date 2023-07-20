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Днепр-1 здесь. Сформировались все пары второго квалификационного раунда Лиги чемпионов
Два пути
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Состоялись все матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, где определились участники второго раунда отбора. Вместе с участниками, которые стартуют непосредственно с этой стадии, они сформировали двенадцать игровых пар.
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Путь представителей лиг:
- "Днепр-1" (Украина) – "Панатинайкос" (Греция);
- "Серветт" (Швейцария) – "Генк" (Бельгия).
Путь чемпионов:
- "Брейдаблик" (Исландия) – "Копенгаген" (Дания);
- "Динамо" (Загреб, Хорватия) – "Астана" (Казахстан);
- "Жальгирис" (Литва) – "Галатасарай" (Турция);
- "Ракув" (Польша) – "Карабах" (Азербайджан);
- "Зрински" (Босния и Герцеговина) – "Слован" (Словакия);
- ХИК (Финляндия) – "Мольде" (Норвегия);
- "Лудогорец" (Болгария) – "Олимпия" (Словения);
- "Шериф" (Молдова) – "Маккаби" (Хайфа, Израиль);
- "Арис" (Кипр) – БАТЭ (Беларусь);
- КИ Клаксвик (Фарерские острова) – "Хеккен" (Швеция).
Матчи состоится 25/26-го июля и 1/2-го августа.
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