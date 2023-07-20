Днепр-1 здесь. Сформировались все пары второго квалификационного раунда Лиги чемпионов

Состоялись все матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, где определились участники второго раунда отбора. Вместе с участниками, которые стартуют непосредственно с этой стадии, они сформировали двенадцать игровых пар.

Все нюансы борьбы Украины в Таблице коэффициентов и посев украинских команд в режиме Live в Telegram UA-Football

Путь представителей лиг:

"Днепр-1" (Украина) – "Панатинайкос" (Греция);

– "Панатинайкос" (Греция); "Серветт" (Швейцария) – "Генк" (Бельгия).

Путь чемпионов:

"Брейдаблик" (Исландия) – "Копенгаген" (Дания);

"Динамо" (Загреб, Хорватия) – "Астана" (Казахстан);

"Жальгирис" (Литва) – "Галатасарай" (Турция);

"Ракув" (Польша) – "Карабах" (Азербайджан);

"Зрински" (Босния и Герцеговина) – "Слован" (Словакия);

ХИК (Финляндия) – "Мольде" (Норвегия);

"Лудогорец" (Болгария) – "Олимпия" (Словения);

"Шериф" (Молдова) – "Маккаби" (Хайфа, Израиль);

"Арис" (Кипр) – БАТЭ (Беларусь);

КИ Клаксвик (Фарерские острова) – "Хеккен" (Швеция).

Матчи состоится 25/26-го июля и 1/2-го августа.