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Днепр-1 здесь. Сформировались все пары второго квалификационного раунда Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Два пути

Днепр-1 здесь. Сформировались все пары второго квалификационного раунда Лиги чемпионов

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

Состоялись все матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, где определились участники второго раунда отбора. Вместе с участниками, которые стартуют непосредственно с этой стадии, они сформировали двенадцать игровых пар.

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Путь представителей лиг:

  • "Днепр-1" (Украина) – "Панатинайкос" (Греция);
  • "Серветт" (Швейцария) – "Генк" (Бельгия).

Путь чемпионов:

  • "Брейдаблик" (Исландия) – "Копенгаген" (Дания);
  • "Динамо" (Загреб, Хорватия) – "Астана" (Казахстан);
  • "Жальгирис" (Литва) – "Галатасарай" (Турция);
  • "Ракув" (Польша) – "Карабах" (Азербайджан);
  • "Зрински" (Босния и Герцеговина) – "Слован" (Словакия);
  • ХИК (Финляндия) – "Мольде" (Норвегия);
  • "Лудогорец" (Болгария) – "Олимпия" (Словения);
  • "Шериф" (Молдова) – "Маккаби" (Хайфа, Израиль);
  • "Арис" (Кипр) – БАТЭ (Беларусь);
  • КИ Клаксвик (Фарерские острова) – "Хеккен" (Швеция).

Матчи состоится 25/26-го июля и 1/2-го августа.

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В статье: Лига чемпионов Второй квалификационный раунд
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