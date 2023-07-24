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ЛЧ. Исторический старт Днепра-1, потенциальные соперники для Зари в ЛЕ и звездный Галатасарай в Литве. О втором квалификационном раунде

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Анонс первых матчей

ЛЧ. Исторический старт Днепра-1, потенциальные соперники для Зари в ЛЕ и звездный Галатасарай в Литве. О втором квалификационном раунде

Squawka

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Второй квалификационный раунд Лиги чемпионов – это 24 команды, разделенные на двенадцать игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух игр выходят в третий раунд квалификации Лиги чемпионов, проигравшие переходят в третий раунд квалификации Лиги Европы.

Базовые даты первых матчей – 25-е и 26-е июля 2023-го года.

На этой стадии в борьбу поступает Украина. Это будет первый официальный матч сезона для представителей нашей страны и одновременно первый матч в истории "Днепра-1" в Лиге чемпионов. Противостояние с "Панатинаикосом" имеет очень большое значение. На кону стоит как минимум участие в групповом этапе Лиги Европы (победитель себе это обеспечит), а как максимум – возможность продолжить борьбу за выход в групповой этап Лиги чемпионов матчами с французским "Марселем".

Лига чемпионов. 25.07.2023

  • "Днепр-1" (Украина) 21:00 "Панатинаикос" (Греция).

Подробнее о матче – в отдельном анонсе.

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Трансляція матчу Дніпро-1 - Панатінаїкос
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Еще в пяти матчах стадии участвуют представители конкурентов Украины в Таблице коэффициентов. Выгодно будет, если они не будут побеждать, теряя еврокоэффициент. С другой стороны, на этом этапе нельзя избежать переплетений интересов. Например, некоторые из команд, чье продвижение по сетке Лиги чемпионов как конкурентов не выгодно Украине, могут в Лиге Европы понижать корзину "Зари" или "Днепра-1". Но в таких ситуациях учитываем более приоритетный интерес (очки в Таблицу коэффициентов).

(выгодны победы команд, которые выделены жирным)

Лига чемпионов. 25.07.2023

  • "Жальгирис" (Литва) 19:00 "Галатасарай" (Турция);
  • ХИК (Финляндия) 19:00 "Мольде" (Норвегия);
  • "Серветт" (Швейцария) 21:30 "Генк" (Бельгия);
  • "Брейдаблик" (Исландия) 22:15 "Копенгаген" (Дания).

Лига чемпионов. 26.07.2023

  • "Шериф" (Молдова) 20:00 "Маккаби" (Хайфа, Израиль).

В других матчах определяются соперники представителей конкурентов Украины в Таблице коэффициентов в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Лига чемпионов. 25.07.2023

  • "Зрински" (Босния и Герцеговина) 22:00 "Слован" (Словакия) – определяется потенциальный соперник "Маккаби" (Хайфа, Израиль) в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов и потенциальный соперник "Копенгагена" (Дания) в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.

Лига чемпионов. 26.07.2023

  • "Арис" (Кипр) 20:00 БАТЭ (Беларусь) – определяется потенциальный соперник "Маккаби" (Хайфа, Израиль) в третьем квалификационном раунде Лиги Европы;
  • "Ракув" (Польша) 21:15 "Карабах" (Азербайджан) – определяется потенциальный соперник "Мольде" (Норвегия) в третьем раунде квалификации Лиги Европы;
  • КИ Клаксвик (Фарерские острова) 21:45 "Хеккен" (Швеция) – определяется потенциальный соперник "Мольде" (Норвегия) в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов и потенциальный соперник "Галатасарая" (Турция) в третьем квалификационном раунде Лиги Европы;
  • "Лудогорец" (Болгария) 21:45 "Олимпия" (Словения) – определяется потенциальный соперник "Галатасарая" (Турция) в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.

Остальные матчи:

Лига чемпионов. 25.07.2023

  • "Динамо" (Загреб, Хорватия) 21:00 "Астана" (Казахстан).

Все неудачники второго квалификационного раунда Лиги чемпионов – потенциальные соперники "Зари" в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы.

Все нюансы борьбы Украины в Таблице коэффициентов и посев украинских команд в режиме Live в Telegram UA-Football

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В статье: Лига чемпионов Второй квалификационный раунд
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Комментарии (1)
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жека-киев (биг виладж)
24.07.2023 в 18:59
Кожен рік, вся ця глубока аналітіка, а потом вийшли, зразу влетіли казахам, кіпріотам, університатям, ... якшо все прос...ти, то це все нідочого
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