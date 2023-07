Мать всех сражений в колыбели цивилизации: олигархи, договорняки и город, полный ненависти

Вообще у матчей "Олимпиакоса" и "Панатинаикоса" не одно, а два названия.

"Мать всех сражений" – это для внутреннего потребления, тогда как экспортный вариант – "Дерби вечных врагов". В основном так его и знают на Западе, где интерес к этим играм жив даже несмотря на большую потерю в качестве.

Еще в 2004-м сразу три греческих клуба вышли в плей-офф Лиги чемпионов - результат на уровне Англии и Испании. А что сейчас?

Энтузиастов, однако, это не останавливает. Они едут в Афины посмотреть на шоу и очень редко покидают стадион разочарованными.

Так было и 25 февраля этого года на "Георгиос Караискакис", где "Оли" атаковал 89 минут, пока Мариос Врусай не забил гол, который… через несколько минут отменил ВАР. Ох, что делалось дальше! У арбитра Жозе Пинейру полетели петарды, а прямо у монитора с ним яростно ругался владелец "Олимпиакоса" Эвангелос Маринакис, за что получил желтую карточку.

Толканья, крики, фаны вот-вот хлынут на поле; даже опытному Сократису Папастатопулосу снесло крышу, и он заработал удаление на ровном месте.

***

В книгах пишут, что это дерби зарождалось как классовое.

"Панатинаикос" основали в самом сердце Афин будущий контр-адмирал флота и герой Балканской войны Гиоргос Калафатис и его друзья – иными словами, богачи. В то же время "Олимпиакос" зародился позже в портовом Пирее не без поддержки судостроителя Андреаса Андрианопулоса.

Так ли это? Фаны "Оли" расскажут вам то же самое, только борцами с режимом выставят себя, а всех собак повесят на "Пао".

Собственно, поэтому здесь давно не назначают на дерби местных судей - вместо них везут спецов из Европы, как Феликс Брых или Майкл Оливер.

