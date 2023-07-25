Мать всех сражений в колыбели цивилизации: олигархи, договорняки и город, полный ненависти

Вообще у матчей "Олимпиакоса" и "Панатинаикоса" не одно, а два названия.

"Мать всех сражений" – это для внутреннего потребления, тогда как экспортный вариант – "Дерби вечных врагов". В основном так его и знают на Западе, где интерес к этим играм жив даже несмотря на большую потерю в качестве.

Еще в 2004-м сразу три греческих клуба вышли в плей-офф Лиги чемпионов - результат на уровне Англии и Испании. А что сейчас?

Энтузиастов, однако, это не останавливает. Они едут в Афины посмотреть на шоу и очень редко покидают стадион разочарованными.

Так было и 25 февраля этого года на "Георгиос Караискакис", где "Оли" атаковал 89 минут, пока Мариос Врусай не забил гол, который… через несколько минут отменил ВАР. Ох, что делалось дальше! У арбитра Жозе Пинейру полетели петарды, а прямо у монитора с ним яростно ругался владелец "Олимпиакоса" Эвангелос Маринакис, за что получил желтую карточку.

Толканья, крики, фаны вот-вот хлынут на поле; даже опытному Сократису Папастатопулосу снесло крышу, и он заработал удаление на ровном месте.

"А что вы хотите? Это очень давнее и сильное соперничество. Люди на нем становятся очень эмоциональными. Да и вообще мы, греки, эмоциональны. Это в нашей крови", – признается New York Times один из фанатов "Оли".

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В книгах пишут, что это дерби зарождалось как классовое.

"Панатинаикос" основали в самом сердце Афин будущий контр-адмирал флота и герой Балканской войны Гиоргос Калафатис и его друзья – иными словами, богачи. В то же время "Олимпиакос" зародился позже в портовом Пирее не без поддержки судостроителя Андреаса Андрианопулоса.

"Это полная херня. Устаревшая ерунда, которой никто не помнит", - ворчит фан "Пао" по имени Мариос. "Сейчас разница между нами и ими в том, что мы болеем за команду, несмотря на невзгоды, а "Олимпиакос" – это команда правительства, государства. Они контролируют все, даже медиа".

Так ли это? Фаны "Оли" расскажут вам то же самое, только борцами с режимом выставят себя, а всех собак повесят на "Пао".

Собственно, поэтому здесь давно не назначают на дерби местных судей - вместо них везут спецов из Европы, как Феликс Брых или Майкл Оливер.

The #topography of Ancient Athens.

The Long Walls, connecting Athens to its port at Piraeus and Phaleron were constructed in the 5th century BCE. They were a key element, since they provided the city with a constant link to the sea during long sieges. #Archaeology pic.twitter.com/nXXBJowBOu — Arys???????? (@ArysPan) August 2, 2022

Также от греха подальше здесь еще с 2004-го строго запрещено посещать дерби на гостевых аренах.

Со стороны может показаться, что клубы хотят сделать правила игры более справедливыми, но на деле это больше о деградации. Акцент сместился на трибуны, поскольку на поле все грустно.

Когда-то было интереснее. "Панатинаикос" играл в полуфинале КЕЧ-85 и ЛЧ-96, а в 1971 году под руководством Ференца Пушкаша даже дошел до финала, где проиграл "Аяксу" Йохана Кройфа.

Лучше обстояли дела и у "Олимпиакоса", который в 88-м сделал Лайоша Детари вторым самым дорогим игроком мира, а через 11 лет дошел до четвертьфинала ЛЧ.

Это были золотые времена греческого футбола. Долговой кризис конца нулевых отбросил его очень далеко.

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Ну, и что касается насилия – оно непременно обострялось именно в "тощие" годы.

Так, первый и довольно комичный случай произошел в "депрессивном" 1930 году, когда фаны "Оли" прибыли на стадион "Пао" с зеленым гробом и обещанием "похоронить врагов". Дело тогда закончилось победой хозяев 8:2 – и посрамленные "могильщики" так драпали с трибун, что даже гроб забыли.

Уже не смешно было в 1962-м и 1964-м - анархия, предшествовавшая перевороту Черных полковников, вылилась и на поле. В результате один трофей отменили, другой – отдали АЭКу.

Этот клуб, кстати, тоже из Афин, но вынужденно. "К" в его названии означает "Константинополь"; именно оттуда несчастные сбежали в 1921-м, когда в Турции разгорелись этнические чистки. В конце концов, АЕК нашелся на новом месте и завоевал 13 чемпионств - солидно, но меньше "Пао" (20) и "Оли" (47), которые ненавидят гостей чуть-чуть слабее, чем друг друга.

Ну, и дальше уже нулевые – на фоне обвала экономики снова греки дрались между собой, как ненормальные. В марте 2007 года резня между ультрас "Панатинаикоса" и "Олимпиакоса" завершилась смертью 22-летнего Михалиса Филопулоса.

Спустя 10 месяцев уже 24-летний фанат Теофилос Ставракис скончался от ножевого ранения.

В феврале 2011-го фанаты "Олимпиакоса" сорвали матч, выбежав на поле, чтобы обозвать Джибриля Сиссе обезьяной – так сильно они ненавидели его за 23 мяча в предыдущей чемпионской кампании "Пао".

В 2012-м уже ультрас "Панатинаикоса" ответили тем самым – в полицию полетели дымовые шашки и даже коктейли Молотова, что заставило власти немедленно остановить матч.

Да и в 2019-м только кордоны полиции остановили разгневанных фанатов "Пао", прорывавшихся прямо через газон в лавке запасных "Олимпиакоса".

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Обиды на несправедливое судейство – едва ли не главная причина всех беспорядков.

Тем временем британец Люк Стил, на протяжении трех лет защищавший ворота "Пао", в теорию заговора не верит.

"Я чувствовал, что греческие игроки думают, что все против них, и что повсюду мошенничество", - говорит кипер. "Но я не верю, что это было так. Я чувствовал, что судьи были намного лучше, чем их считали. Это проблема, когда все верят, что вокруг одна коррупция. Из-за этого в каждой игре кто-то чувствовал себя обманутым. Это не здорово".

Сложно сказать, кто тут прав. Факт в том, что в 2015 году Грецию встряхнул абсолютно реальный скандал с договорными матчами, где обвинения получили куча арбитров, функционеров и даже сам Маринакис. Но дальше процесс затянули на 6 лет и по-тихому слили.

Греческая Суперлига похожа на довоенную УПЛ во многих вещах. Так, президенты "Оли" и "Пао" - Маринакис и Алафузос - не только крупнейшие судостроители страны, но и владельцы самых мощных медиа-империй Alter Ego Media и Skai Group соответственно.

Есть здесь свой сырьевой король – Димитрис Мелиссанидис, нефтяной магнат и владелец АЕКа. Присутствует также российское влияние в лице Ивана Саввиди – президента ПАОК.

Фактически эти люди держат всю Грецию, и после кризиса нулевых футбол для них не бизнес, а инструмент, чтобы люди выпускали пар на стадионах, а не, скажем, на политических демонстрациях. Топ-уровень игры для этого не нужен. Важнее, чтобы планка дозволенного была поднята повыше - так пар гарантировано выйдет весь без остатка.

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"Я пытаюсь найти правильные слова, чтобы описать это", - говорит Фэмис Кесарис, главный редактор веб-сайта Sport24. "Столько ненависти, столько насилия. Особенно это касается матчей "Оли" – "Пао".

Рядовые болельщики с ним кардинально несогласны. Они кайфуют от неизменно воинственной атмосферы, как Манос Анагнос, прилетевший на матч с самого Крита:

"Мне сюда лететь час, но я здесь, потому что сегодняшний матч очень важен, и я должен поддерживать свою команду", - говорит он. "Атмосферу этого матча я не могу описать. Вы увидите, когда зайдете внутрь. Фанаты здесь просто безумны".

Еще 15-20 лет назад "Мать всех битв" видела, как Жилберто Силва играл за одних, а Ривалдо – за других. Сейчас по одну сторону баррикад сбитые летчики УПЛ Вербич и Бернард; по другую – 36-летний Эль-Араби и 35-летний Иборра. Но публике это без разницы. Она свистит, поет и ежесекундно готова выбежать на поле, чтобы побороть вселенскую несправедливость.

Люк Стил не скрывает, что именно на афинском дерби, а не в элитной АПЛ, испытал сильнейшие эмоции в карьере.

"Когда вы сидите в раздевалке, то думаете, что все идет нормально. Но потом… Боже! Как вратарь, я первым вышел на разминку – это было за 45 минут до начала матча – и шум стоял просто невероятный. Пение, файеры и фейерверки, повсюду дым. Так интенсивно, так пугающе. Волосы на моей голове встают дыбом прямо сейчас, когда я об этом рассказываю".

Вы хотели знать, что такое Мать всех сражений? Так вот, это она и есть. Когда нерв затмевает класс, и о нем забывают; когда судья толкается с коррумпированным президентом, а гости реально переживают, как им покинуть это место.

7. Panathinaikos vs Olympiacos -Greece

( Derby of the Eternal Enemies or Mother of all battles) pic.twitter.com/1a54eBMcUU — Mejja wa Gitugi ⭐️⭐️ (@mejja_mwangi) February 4, 2022

Ну и еще ненависть… много ненависти. Так много, что на безопасном расстоянии это даже по-своему красиво.