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Форвард Панатинаикоса: Мы должны обыграть Днепр-1 и в Афинах

Лига Чемпионов
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Ответная игра пройдет через неделю

Форвард Панатинаикоса: Мы должны обыграть Днепр-1 и в Афинах

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Нападающий греческого "Панатинаикоса" Андраж Шпорар поделился эмоциями после победы над "Днепром-1" (3:1) в рамках первого матча 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

"Мы забили гол после первого удара по воротам. Во втором тайме мы подтвердили преимущество. Мы были лучше и заслужили победу.

Это был первый официальный матч сезона. Нам нужны улучшения. Новые игроки помогают, но нужна слаженность. Вся линия нападения нуждается в работе. Думаю, что мы можем стать лучше и быть креативнее.

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Конечно, у нас есть преимущество в два мяча, но впереди еще есть 90 минут. Мы должны продолжать погоню за победой. Будь это 3:0, все было бы лучше. Мы должны выиграть и в Афинах. Если мы сыграем так, как в первом матче, то поедем в Марсель", – отметил Шпорар.

Напомним, ответная игра состоится 1 августа.

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В статье: Панатинаикос (Афины) СК Днепр-1 Андраж Шпорар
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Источник:
gazzetta.gr

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