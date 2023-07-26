Форвард Панатинаикоса: Мы должны обыграть Днепр-1 и в Афинах

Нападающий греческого "Панатинаикоса" Андраж Шпорар поделился эмоциями после победы над "Днепром-1" (3:1) в рамках первого матча 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

"Мы забили гол после первого удара по воротам. Во втором тайме мы подтвердили преимущество. Мы были лучше и заслужили победу.

Это был первый официальный матч сезона. Нам нужны улучшения. Новые игроки помогают, но нужна слаженность. Вся линия нападения нуждается в работе. Думаю, что мы можем стать лучше и быть креативнее.