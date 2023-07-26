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Форвард Панатинаикоса: Мы должны обыграть Днепр-1 и в Афинах
Ответная игра пройдет через неделю
Фото: СК Дніпро-1
Нападающий греческого "Панатинаикоса" Андраж Шпорар поделился эмоциями после победы над "Днепром-1" (3:1) в рамках первого матча 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов.
"Мы забили гол после первого удара по воротам. Во втором тайме мы подтвердили преимущество. Мы были лучше и заслужили победу.
Это был первый официальный матч сезона. Нам нужны улучшения. Новые игроки помогают, но нужна слаженность. Вся линия нападения нуждается в работе. Думаю, что мы можем стать лучше и быть креативнее.
Конечно, у нас есть преимущество в два мяча, но впереди еще есть 90 минут. Мы должны продолжать погоню за победой. Будь это 3:0, все было бы лучше. Мы должны выиграть и в Афинах. Если мы сыграем так, как в первом матче, то поедем в Марсель", – отметил Шпорар.
Напомним, ответная игра состоится 1 августа.
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