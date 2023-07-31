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Без надії таки сподіватись? Панатинаикос – Днепр-1. Анонс и прогноз матча квалификации ЛЧ на 01.08.23
Шансы есть, даже когда их нет. Но это ли наш случай?
Фото: СК Дніпро-1
Лига чемпионов, второй раунд квалификации
Ответный матч (счет первого поединка – 3:1)
1 августа, 20:30. "Апостолос Николаидис" (Афины)
Главный арбитр: Бастиан Данкерт (Германия)
Прямая трансляция: УНИАН, FootballHub
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
Греки в первом матче практически не оставили шансов украинскому клубу. И речь не только о результате, но и об игре в целом. "Панатинаикос" доминировал ровно столько, столько требовалось именно ему. Уже к концу матча в "Днепра-1" начало что-то выходить и подопечные Кучера смогли забить один гол. Теоретически, шансы у украинского коллектива еще остаются, однако практически – это вне восприятия.
Новости Панатинаикоса
За четыре тура до финиша прошлогоднего чемпионата Греции "зеленые" имели одинаковое количество очков с АЭК и боролись за титул. В конце концов, плохое завершение первенства позволило подопечным Йовановича занять только второе место. "Панатинаикос" упустил шанс впервые за 13 лет завоевать чемпионство Греции. Однако все-таки есть и позитив. Впервые за восемь сезонов команда вышла в Лигу чемпионов – в последний раз это был еще 2015 год. Тогда "Днепра-1" еще не существовало.
"Зеленые" предсезонку провели не с топовыми соперниками. Среди команд топ-6 еврочемпионатов был только "Райо Вальекано", которым подопечные Йовановича проиграли 0:1. В остальных матчах были одержаны пять побед и одна ничья, но и оппоненты были соответствующие: команды Австрии (из третьей лиги), Словении, Румынии, Болгарии и т.д.
Матч против "Днепра-1" для "Панатинаикоса" был первым официальным в текущем сезоне. В этом контексте команды в равных условиях. Да и следующий раунд (ЛЧ или другого еврокубка) команда проведет еще без внутреннего чемпионата: он стартует 19 августа.
Кадры хозяев
В первом матче в стартовом составе "зеленых" вышел только один грек – защитник Янис Коцирас. Остальная команда состоит из легионеров, часть из которых уже хорошо почувствовала вкус сильнее за грецкий чемпионатов и еврокубков. Принять во внимание тех же Бернарда или Вербича, которые играли в "Шахтере" и "Динамо". Или же Шпорара или Джуричича, выступавшие в Чемпионшипе и Серии А.
Новости Днепра-1
Позитив у "днепрян" трудно сейчас найти. Разве что им дали возможность перенести матч первого тура УПЛ и уменьшить усталость от долгих переездов. Отыграть два мяча в гостях в данном случае выглядит, как что-то вне фантастики. Тем более с таким настроением, которое есть в команде. Главный тренер Александр Кучер на предматчевой пресс-конференции неделю назад уже выглядел обреченным – в итоге получили домашнее поражение. Улучшилось ли настроение сейчас? Ответ очевиден.
Давить на "Днепр-1" еще и будут фаны. Все билеты на эту игру были выкуплены в считанные минуты. Футбол впервые за 2,5 места возвращается на стадион "Апостолос Николаидис" – горячая, греческая, поддержка гарантирована. В то же время "днепряне" год играли в УПЛ без давления болельщиков на трибунах, да еще и под постоянные возгласы Красникова.
Спарринг-партнеры "Днепра-1" летом были только украинскими, да и то – не все уровня УПЛ. По результатам сборы прошло хорошо: четыре победы и одна ничья. Однако вся реальная игра команды была видна на прошлой неделе. Точнее, ее практическое отсутствие на фоне далеко не невероятного "Панатинаикоса".
Кадры гостей
В прошлом матче "Днепра-1" не хватало Александра Пихаленко. Тогда он был в Ужгороде и восстанавливался от травмы. Журналист Владимир Зверов сообщал, что у полузащитника есть шанс вернуться к матчу, однако участие Пихаленка до сих пор под вопросом.
Последние пять матчей Панатинаикоса и Днепра-1
Последние пять встреч хозяев
- 25.07. Днепр-1 – Панатинаикос 1:3 (ЛЧ)
- 18.07. Панатинаикос – Райо Вальекано (ТМ)
- 14.07. Панатинаикос – Хапоэль (Беер-Шева) 1:1 (ТМ)
- 09.07. Панатинаикос – АЭК (Ларнака) 3:1 (ТМ)
- 05.07. Панатинаикос – ЦСКА 1948 (София) 1:0 (ТМ)
Последние пять встреч гостей
- 25.07. Днепр-1 – Панатинаикос 1:3 (ЛЧ)
- 18.07. Днепр-1 – Кривбасс 2:2 (ТМ)
- 13.07. Днепр-1 – Рух 4:0 (ТМ)
- 09.07. Днепр-1 – Металлист 1:0 (ТМ)
- 05.07. Днепр-1 – Минай 4:0 (ТМ)
Личные встречи между соперниками
Молодой днепровский коллектив только второй раз принимает участие в еврокубках, так что шансов пересечься с "Панатинаикосом" практически не было. Их единственная личная встреча датируется прошлой неделей, когда греки могли крушить украинскую команду со счетом значительно больше, чем 3:1.
Ориентировочные составы
"Панатинаикос": Бриньоли – Коцирас, Едвай, Магнуссон, Хуанкар, Чокай, Перес, Джуричич, Бернард, Шпорар, Паласиос
"Днепр-1": Волынец – Кравец, Сарапий, Сваток, Мирошниченко, Бабенко, Пихалонок, Бланко, Третьяков, Рубчинский, Довбик
Ставки и коэффициенты на матч Панатинаикос – Днепр-1
Прогноз матча Панатинаикос – Днепр-1
Часто в таких случаях вылетает тот, кто меньше готов к сезону. "Днепряне" показали, что в таком положении именно они. Греки могут немного расслабиться, учитывая общее преимущество в счете, однако это не та команда, которая не будет выкладываться перед полным домашним стадионом. "Днепр-1" из этого матча может взять опыт, но вряд ли положительный результат. Прогноз: Победа "Панатинаикоса" 2:0.
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