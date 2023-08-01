Самый известный львовянин в Греции: брал трофеи, выгонял легенд и купился на розыгрыш от президента

Даже сейчас на некоторых афинских площадках можно встретить "Гурские уголки".

Ничего такого – просто фото тренера в рамке и вымпел "Панатинаикоса". Но для Греции с ее национализмом и длиннющим сонмом собственных героев это нечто особенное.

И это при том, что Гурский наплевал на все "красные линии" – он перешел из "Пао" в "Олимпиакос", а потом еще вернулся обратно на пост селекционера. Никому раньше греки подобного не прощали. Звезда 70-х Йоргос Деликарис, дабы искупить вину перед трибунами, отказывался выходить на замену в дерби. А вот Гурскому все сходило с рук.

Потому ли, что танцевал со звездой ТВ так же уверенно, как сидел на тренерской скамейке? Или же за согласие после матча выпить пива с фанатами? Или, может, за просьбу к послу привезти ему в Афины… квашеные помидоры и капусту?

Такого греки еще не видели – не просто тренер, а сгусток харизмы, который никогда не рисовался, а всегда был только собой.

Ну, и начиналась эта история не где-нибудь, а во Львове.

***

Межвоенное время – Город Льва в составе второй Речи Посполитой.

Отец Казимежа приложился к этому. Максимилиан Гурский управлял бронепоездом, сыгравшим весомую роль в боях за город. Его сын, однако, был не так воинственен.

Казимеж играл в футбол, когда в 1939 году во Львов пришли советы. Что делать? Бежать? Но куда? Он остался - тем более, что новая власть разрешила и даже поощряла спорт.

Был Гурский во Львове и два года спустя, когда в город входили нацисты. Он слышал, как напоследок коммунисты расстреливают узников на Лонцкого; видел, как строилось львовское гетто – между прочим, третье по размеру в Третьем рейхе. И он не сотрудничал.



Казимеж Гурский (второй слева) в конце карьеры, 1952 год. Фото: laczynaspilka.pl Казимеж Гурский (второй слева) в конце карьеры, 1952 год. Фото: laczynaspilka.pl

Когда в 44-м Союз вернулся, Гурскому даже предложили вернуться в футбол, что означало привилегированное положение; доступ в "магазины с желтыми шторами" – не для всех. Но Казимеж пошел в Войско Польское.

Не воевать, нет – пока его корпус помогал со штурмом Берлина, Гурский организовал в Варшаве 1-й военно-спортивный клуб, из которого чуть позже началась "Легия".

Домой во Львов он вернулся уже в другом мире – осенью 90-го. Памятные таблички Гурскому появились на улицах города и того позже – после Революции Достоинства.

Что же касается советских времен, то Совет народных комиссаров во главе с Хрущевым свою работу знал. В 44-м поляки составляли 66% населения города; в 51-м – 16%; в 59-м – крошечные 3,9%. Они ехали, ехали, и еще долго Польша шутила: "А пан из Вроцлава? А то я тоже из Львова!"

***

Ну, и так талантливейший тренер-поляк оказался, где и должен был.



Открытие памятной доски Гурскому во Львове, 2017 год. Фото: POLUKR.net Открытие памятной доски Гурскому во Львове, 2017 год. Фото: POLUKR.net

Вернее, поначалу это был игрок. В 48-м Гурский первый и последний раз сыграл за "Кадру" в Дании, где поляков разбили 0:8. Это до сих пор самое крупное фиаско в их истории; такое себе дно.

Казимеж, однако, не испугался, а оттолкнулся от него так мощно, что поляки признали его лучшим тренером в ХХ веке и назвали в его честь Национальный стадион в Варшаве – крупнейшую арену страны.

Гурский возглавлял "Кадру", когда она выигрывала Олимпиаду-1972. Был на посту, когда Любаньский воспользовался ошибкой Бобби Мура и вывел Польшу на ЧМ-1974. Был и на самом Мундиале, где поляков остановили только вязкое поле и голевое чутье Герда Мюллера.

Впрочем, даже третье место стало для страны национальным праздником. Гурского носили на руках; в его честь хотели даже переименовать город Казимеж Дольний.

Не один поляк мечтал остановить то мгновение, но где ж взять таких умельцев? Уже через два года после поражения ГДР в финале Олимпиады-76 Гурский скажет:

"Все у нас теперь профессора футбола. Каждый выходит на поле и играет, как считает нужным".

Когда он только возглавил поляков, то привел в команду никому не известных юношей – Лято, Томашевского, Горгоня, Мусяла, Шимановского, Цмикевича, Кмицика, Шармаха. Когда же они выросли в звезд, эта связь распалась. Доходило до того, что Казимеж Дейна подходил к тренеру с требованием "не ставить в состав Бонека". Почему? Только потому, что он так хотел.

***

Ну, и так знаменитый поляк оказался в Греции.

Длинная и сложная вышла эпопея благодаря надзирателям из компартии. Так, вариант с "Гертой" в 74-м отвергли немедленно, ведь ФРГ считалась врагом. Также не выпустили Гурского в Кувейт и даже в "Ксамакс" – в нейтральную Швейцарию.

Владельцу "Панатинаикоса" Маносу Маврокукулакису улыбнулась удача, поскольку коммунисты уже реально устали отказывать тренеру. Ну, и Греция в соцлагере считалась "некритичным Западом" – значит, туда было можно.

"Великолепный профессионал с очень хорошим характером – милый, культурный, вежливый", – с таким резюме от посла Греции пан Казимеж отбыл в Элладу.



Гурский и его сборная - рок-звезды Польши 70-х. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: PA Images Гурский и его сборная - рок-звезды Польши 70-х. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: PA Images

И что было дальше? Три чемпионства – одно с "Панатинаикосом" и еще два с "Олимпиакосом"; три Кубка Греции ("Пао", "Оли" и "Кастория") и вдобавок Балканский кубок-1978 с "Пао".

Как подобает олдскулу, Гурский не настаивал на тактических деталях; куда больше его интересовали отношение, психология, чувство локтя. Греческий журналист Христос Сотиракопулос отмечал умение тренера немедленно понять, кто и что может:

"Гурский всегда знал, что игрок может играть лишь на 7 из 10, и если он играет 7,5, он его хвалил. Но если игрок мог играть на 10, а играл на 6, то немедленно вылетал вон".

Главной же бедой пана Казимежа в Греции стала лень. Чемпионат слабый, захолустный, вот местные топы и не хотели бегать. Зачем? Они ведь и так топы; золото в кармане. Все попытки провести две тренировки в день приводили к очередям игроков с больничными в руках – якобы у всех были противопоказания.

После поражения от "Брюгге" в КЕЧ Гурский выгнал из состава крупнейших звезд – легенду "Панатинаикоса" Мимиса Домазоса, игравшего там 18 лет; пятикратного лучшего снайпера лиги Антониса Антониадиса и звездного легионера Бору Джорджевича. Был большой скандал, и поляка удивило, что руководство и даже фаны его поддержали. Но на дистанции стало только хуже – команда еще сильнее настаивала, что работать не будет.

Legends of Panathinaikos. 1978. Mimis Domazos(AEK), Antonis Antoniadis (OlympiacosFC). Photo archive : P Lipimenos.. pic.twitter.com/aqJXTVf997 — kostas.Vernikos (@KVernikos) October 14, 2021

***

Ну, и так Гурский перебрался к злейшему врагу "Пао" "Олимпиакосу".

Точнее, между ними были еще полгода в маленькой "Кастории", которой звездный тренер помог выиграть Кубок, а за ней "Оли", где пан Казимеж уже лучше знал греков.

"В "Пао" он пытался изменить ветеранов, и у него возникла проблема. С нами он этого не делал", – говорит экс-игрок красно-белых Йоргос Коколакис. – "Все время играли опытные игроки. Он не акцентировал внимание на молодежи. Я тоже страдал от этого. Мне было 18 лет, когда Гурский пришел".

Ставка на опыт и дружелюбие не принесла успеха в Европе, где футбол быстро прибавлял в интенсивности. Но Гурскому было без разницы. Его носили на руках после золотого дубля "Олимпиакоса" в 1981 году. Идеальная пенсия.

Уйти тренера вынудила только жуткая череда трагедий. Так, в феврале 1981-го на матче "Олимпиакоса" и АЕК произошла давка, 21 человек погиб. Далее последовало землетрясение, уничтожившее 8 тысяч зданий между Афинами и Коринфом.

Ну, и наконец в мае 81-го во время встречи с "Оли" от сердечного приступа умер тренер ПАОК Дьюла Лорант.

Гурский воспринял это как знак и уехал, но Греция так легко тренера не отпустила. Уже вскоре АЕК прислал предложение возглавить команду вдвоем со Златко Чайковским – идиотская идея, и поляк сказал "нет", после чего получил сообщение, мол, владелец афинян из-за его отказа попал в больницу.

Дабы предотвратить еще одну трагедию пан Казимеж собрался в путь - и представьте его удивление, когда он увидел босса АЕК на трибунах здорового, как рыба! Ох они и поругались!

***

Так Гурский еще раз оказался в "Олимпиакосе", чтобы в 83-м принести ему уже второе чемпионство.

Домой он не спешил – после поражения Солидарности и военного положения Польша была серой, словно концлагерь.

Дальше было два года в "Этникосе" и возвращение в "Панатинаикос" - уже на пост селекционера. Вы ведь помните "Пао" в полуфинале ЛЧ-96? Так вот именно Гурский привез в Афины столпов той команды Кшиштофа Важиху и Юзефа Вандзика.

Krzysztof Warzycha e Jozef Wandzik con la maglia del Panathinaikos pic.twitter.com/v3KcrpiNpA — allafacciadelcalcio (@facciacalcio) January 5, 2020

Да и после них Греция на долгие годы стала любимым местом для поляков. Смолярек, Сагановский, Жевлаков, Журавский, Муравский, даже Олисадебе – Гурский пробил дорогу многим.

Сейчас сложно сказать, заезжал ли в Грецию когда-либо более сильный тренер? Память подсказывает, что были также Гуттман, Рехагель, Сантуш, Ивица Осим, но "гурские уголки" доказывают, что уроженец Львова обставил их всех.

Что уж говорить о самой Польше? Здесь вообще без вариантов. Ян Томашевский – первый, но точно не последний топовый польский кипер – выразил это точнее других: