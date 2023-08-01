Шелаев: Днепру-1 стоит нагнетать у ворот Панатинаикоса уже с первых минут игры

Экс-футболист сборной Украины Олег Шелаев рассказал, чего ожидает от ответного матча Лиги чемпионов "Панатинаикос" - "Днепр-1".

"Знаете, у меня сложилось такое впечатление, что в первой игре днепряне переоценили "Панатинаикос". И, конечно же, во многом на игру повлиял очень быстрый гол. Уже с десятой минуты игры над днепрянами навис вот этот груз, что нужно во что бы то ни стало отыгрываться, а не думать о своей игре и более умеренно выстраивать атаки.

Классный момент имел Валентин Рубчинский при счете 0:1 и если бы забил, все бы могло пойти иначе. Пропустив же второй гол, "Днепр-1" несколько "поплыл".

"Панатинаикос" в первой игре реализовал все моменты которые имел: три удара в створ ворот, три гола.

Хоронить еще до игры "Днепр-1" не стоит. Шансы минимальные, но они есть. "Панатинаикос" - команда возрастная и если днепряне забьют гол в первом тайме, то они могут перевернуть игру.

"Днепру-1" стоит рискнуть и попробовать навязать грекам быструю игру. Устроить качели. Попробовать поймать их на контратаках. Опять же, повторюсь, большинство игроков "Панатинаикоса", возрастные игроки, и в игре один в один против младших оппонентов, где-то могут и проиграть в скорости. Поэтому, "Днепру-1" стоит нагнетать у ворот оппонентов уже с первых минут игры. Не выключать прессинг ни на минуту.

После первой игры команда Александра Кучера имела полноценную неделю для восстановления, не считая дорогу в Афины. Хорошо, что игру против "Ворсклы" в УПЛ сместили, так как после игры с этой очень непростой командой у днепрян точно было бы не так много сил, как должно быть после недели полноценного восстановления и четкого тренировочного процесса.

Ни о какой усталости игроков не может быть и речи. Тренерский штаб должен был всех подготовить максимально на ответный поединок: и теоретически еще более подробно разобрав игру "Панатинаикоса", и физически все ребята должны быть в оптимальном тонусе.

Большое преимущество "Панатинаикоса" в ответном матче фактор домашнего поля и преимущество в два гола. Многие эксперты говорили, что команда Ивана Йовановича сильнее индивидуально, но в первой игре лично меня игроки "Панатинаикоса" поразили не очень. Тот же Бернард о котором говорили все, что он показал? Ничего сверхъестественного. Просто все помнят того еще Бернарда времен выступлений за "Шахтер" и времен когда он играл в АПЛ за "Эвертон".

В первой игре лично я бы выделил вратаря греков Альберто Бриньоли, двух центральных защитников Хордура Магнуссона и Барта Схенкевельда, а также центрального полузащитника Филиппа Джуричича.

Поставил бы на счет 1:1, хотя желаю от всего сердца победы "Днепру-1", - сказал Шелаев.