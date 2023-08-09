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Украинец второй раз забивает в ЛЧ. Ракув – Арис 2:1. Обзор матча и видео голов
Кочергин вывел команду вперед
Фото: Raków Częstochowa
Владислав Кочергин забил уже второй мяч в квалификации Лиги Чемпионов, теперь в матче с "Арисом" уже в начале игры, чем помог "Ракуву" одержать победу в родных стенах в первой встрече против киприотов.
Удвоил преимущество Ракува Пясецкий ударом с пенальти.
Польская команда выглядела более убедительной в течение матча, но в конце встречи пропустила после первого и единственного удара киприотов.
Красивым ударом из-за пределов штрафной отличился Маямбела.
"Ракув" (Польша) - "Арис" Лимассол (Кипр) 2:1
Голы: Кочергин 7, Пясецкий 63 (п) – Маямбела 88
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