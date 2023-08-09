АЕК призывает УЕФА наказать Динамо Загреб. Хорватский клуб винит в убийстве фана греческую сторону

Матч квалификации Лиги чемпионов между “АЕКом” и “Динамо” Загреб был перенесен на неопределенный срок из-за трагической смерти греческого болельщика. Один из фанов “АЕКа” получил несовместимые с жизнью ранения вероятно после столкновения с хорватскими бандитами.

“АЕК” на своем официальном сайте выступил с эмоциональным заявлением с призывом наказать виновных, недвусмысленно указывая на “Динамо” Загреб.

“Нас и наших болельщиков мучает один и тот же вопрос: как мы, клуб "АЕК" Афины, можем после зверского убийства Михалиса стаей злобных преступников из Хорватии, выйти на поле и играть против этой команды [“Динамо” Загреб]? Будут ли эти убийцы на трибунах? Будут ли на трибунах их приспешники, которые приветствовали в своих социальных сетях убийство, совершенное их друзьями? Это они проклинают нас, и хвастаются убийством, совершенное их соучастниками по организованной преступности? Кто на самом деле заставляет нас играть матч на крови нашего убитого болельщика и других тяжелораненых? Когда все знают, что те, кто приехал сюда убивать, являются частью организации против которой мы должны играть в футбол. Неужели лоббирование хорватов в УЕФА имеет больший вес, чем человеческая жизнь, забранная убийцами? И неужели ради блага европейского футбола мы должны сыграть этот матч, как будто ничего не произошло? Есть только один путь: немедленное и суровое наказание. Цивилизованный футбольный мир ждет этого. Как и “АЕК”, – говорится в заявлении.

“Динамо” Загреб был крайне удивлен этим заявлением греческого клуба. В своем коммюнике чемпион Хорватии объяснил, что принял все необходимые меры, чтобы избежать трагедии.

“Динамо” Загреб неоднократно четко недвусмысленно строго и публично осуждал беспорядки, которые, к сожалению, привели к смерти. Насилию нет места в цивилизованном обществе. Мы всегда будем бороться за истинные ценности, которые, как мы полагаем, "АЕК" тоже разделяет. Нам очень жаль, что "АЕК" своим поведением и заявлениями пытается уйти от ответственности, а также нагнетает давление, используя неуместные, агрессивные и подстрекательские выражения с целью оказать давление на УЕФА. Сложно понять, как можно использовать человеческую трагедию для собственных целей. Это свидетельствует об отсутствии элементарной порядочности, эмпатии и уважения к жертве. Это подход нельзя назвать уместным, тем более, что всем, за исключением представителей "АЕКа", очевидно, что “Динамо “сделало все возможное, чтобы избежать этой ситуации. За все событие, которые произошло в Греции, найбольшую ответственность несут организаторы – греческая полиция и "АЕК" как принимающий клуб. Мы хотим подчеркнуть, что мы сразу вышли на диалог с представителями "АЕКа", УЕФА и местной полиции, чтобы пролить свет на произошедшее событие. Мы сохраняли активную коммуникацию со всеми сторонами. кроме “АЕКа”. Представители греческого клуба сразу отказались от любого вида сотрудничества. Они демонстративно покинули организационную встречу в день матча и прекратили любую коммуникацию, выбрав для себя роль следователя, обвинителя и судьи. Мы считаем, что это абсурдно и опасно играть на человеческих эмоциях в такой момент. Мы осуждаем подобные заявления от "АЕКа", особенно в свете того, что расследование все еще продолжается, и мы постоянно узнаем новую информацию. До сих пор окончательно не установлено, кто совершил убийство – гражданин Хорватии или Греции. Мы не позволим никому использовать имя “Динамо” Загреб в таком чудовищном виде. Наш клуб выступает за принципы уважения, призываем "АЕК" снять напряжение и оставить право делать выводы компетентным органам. <...> Мы хотим напомнить о мерах, предпринятыми клубом с целью предотвращения возможного насилия и беспорядков. Третьего августа мы получили уведомление от УЕФА о запрете посещения болельщиками выездных матчей в этом раунде. В тот же день клуб уведомил фанов и общественность по всем возможным каналам, что продажи билетов на матч в Афинах не будет. Это сообщение получили и все хорватские СМИ. На следующий день мы направили в Департамент полиции уведомление о времени вылете и возвращения, номерах рейсов и месте размещения фанатов. Там же мы подчеркнули, что учитывая количество собравшихся фанов, не исключен конфликт с другими фан-группами в Афинах. В этот же день, мы отправили документ со всей информацией о возможном приезде фанов греческому “АЕКу”. Ответа не было. Также мы связалась с УЕФА, которое ответило, что “АЕКу” важно ответить на наше письмо”.

Позже в греческой полиции подтвердили, что действительно, от хорватских властей, и черногорских властей был получен документ, в котором указывалось о предстоящем приезде преступников. Были указаны их транспортные средства и номера машин, следовательно полиция могла остановить преступников на границе. Однако местное управление этот документ проигнорировало.